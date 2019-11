El presidente Macri habló de Ramón Díaz y ¿chicaneó a River?

El presidente Mauricio Macri realizó una particular vinculación a la derrota de River en la final de la Copa Libertadores, ya que si bien reconoció que fue "un fin de semana muy especial", se acordó del riojano Ramón Díaz.

Así lo graficó rápidamente al ingresar al Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno, donde encabezaba una reunión de gabinete.

"Son doce años de este proceso de transformación de la Ciudad", enfatizó el Jefe de Estado, y allí aludió a Ramón Diaz a quien definió como su "amigo" y que en sus viajes al exterior puede replicar todas las obras hechas en el país.

"Como decía mi amigo Ramón Díaz hace unos meses, que él está viajando yendo y viniendo, que trabaja mucho en el exterior, que la transformación que ha tenido la ciudad de Buenos Aires en estos 12 años es increíble se ha transformado en una de las grandes ciudades en término de sustentabilidad y transporte", dijo en la ocasión el Presidente.

Ramón Díaz retornó a la Argentina luego de un ciclo profesional en Arabia Saudita y Egipto, y habló de Macri la semana pasada en una entrevista: "Tengo una buena relación con él, pero a mí no me gusta hablar de política porque no entiendo mucho. Yo hablo del país. Me gusta pujante, que crezca y que la gente tenga posibilidades", expresó el DT riojano.

Al ingresar a la reunión de gabinete y ante la pregunta de por qué se acordó de su "amigo" Díaz, con una sonrisa, el mandatario respondió: "Fue un fin de semana muy especial".

Igualmente jamás aludió de forma directa a la derrota de River ante el Flamengo en la final de la Copa Libertadores, que le impidió consagrarse bicampeón, algo que Boca logró a principios de la década de 2000.