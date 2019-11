Si al mundo Boca Juniors no le faltaban polémicas, este viernes apareció Juan Román Riquelme y tiró bombas para todos lados.

El ídolo Xeneize fue criticado por el actual presidente, Daniel Angelici como por el histórico Diego Maradona, luego de anunciar que será candidato a videpresidente segundo en la lista de Amor Ameal, junto a Mario Pergolini.

En una entrevista que brindó en CNN Radio Argentina, Riquelme opinó sobre los dichos del titular de Boca y fue muy contundente al expresar que "no miré lo que dijo Angelici, pero me lo contaron y me imaginé que iba a decir eso"

Las frases más picantes de Riquelme contra Angelici

Se manejan siempre igual, cuando yo no renovaba el contrato era el quilombo del dólar y el blue, siempre la misma estrategia".

-"Cuando yo estaba en Boca de jugador, ¿quién fue el que votó en contra mío? Yo soñaba con retirarme con la camiseta de Boca y a mí me empujaron para que me retire en Argentinos. A mí me lastimaron, pero a mi familia más".

-"Cuando yo ascendí con Argentinos hubo alguien que dijo 'mientras yo sea presidente de Boca, Riquelme no vuelve más'. ¿Quién lo dijo? Yo tengo orgullo, me lastimaron y a mi familia más. En la vida todo no se puede comprar".

-"Si el domingo la gente no canta va a ser porque no la dejaron".

Riquelme también disparó contra Maradona

Tras ser consultado sobre los dichos de Diego Maradona, Juan Román Riquelme se mostró totalmente indiferente por lo que dijo el Diez. Al respecto dijo: "No tengo redes sociales, mi hermano me cuenta. Yo fui un afortunado porque tuve la suerte de jugar a la pelota con él y con Messi. El fue un jugador maravilloso y Messi también es un jugador maravilloso. Eso como futbolista. Fuera del fútbol lo que dice y lo que hace la verdad que no me interesa nada".

La entrevista completa de Juan Román Riquelme