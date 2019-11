Ley de alquileres: en Mendoza dudan de la rentabilidad del negocio

Juan Carlos Coccia, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, dio algunas definiciones este viernes sobre la ley de alquileres en conversaciones con los medios:

“Hay cosas buenas y malas, el tema es que no se beneficie a una parte sino a todas”, comenzó diciendo el referente y además explicó, “Tenes el plazo mínimo por ejemplo a 3 años, antes era a 2 años pero en sí lo podías hacer a 3 o 4 años, no había problema, hoy ponen con un mínimo de 3 años”, aclaró.

Además Coccia reconoció que la situación en Mendoza es muy diferente de la de Buenos Aires: “Acá el problema grande es Buenos Aires, que es donde hay abusos, cosas que no estaban ordenadas pero nosotros en la provincia no hemos tenido problemas, nunca hemos tenido problemas, pero si sale la ley hay que respetarla, nunca vamos a ir en contra”.

Otra cosa que plantea este proyecto es que se contemplan diversas opciones para facilitar las garantías de los inquilinos, como el aval bancario, el seguro de caución que hasta ahora no estaban contemplados.

Si bien son opciones caras le dan otra alternativa a los inquilinos que no consiguen garantes, ¿esto es bueno o malo?, le consultaron a Coccia quien respondió al respecto, “Siempre una garantía bancaria, la hemos podido recibir. Pasa que les va a salir muy caro”, aclaró.

En torno a si el mercado inmobiliario va a mejorar o va a retraerse, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza dijo, “Tendremos que ir ajustándolo a lo que vaya a suceder. Todas las veces que el Estado ha intervenido en la parte particular siempre ha sido un problema. El tema es que iremos viendo cómo se va trabajando, cómo se van haciendo las cosas, y buscaremos siempre lo mejor posible tanto para locadores como locatarios”.

El proyecto de ley obtuvo la media sanción en Diputados y pasó a la Cámara Alta para su tratamiento, “esperamos que a largo plazo sea algo para beneficiar a las partes y no perjudicar, porque hoy el mercado está muy retraído y a los propietarios les está quedando una baja rentabilidad, un 3%, no es lo que era antes y si la gente que quiere invertir no va a tener rentabilidad, no tiene sentido alquilar. Directamente edifica para la venta o invierte el dinero en otra cosa y no en la parte inmobiliaria” concluyó Coccia.