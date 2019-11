Chacho Coudet anunció que dejara de ser el técnico de Racing

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, avisó que no seguirá desde el próximo año y que su salida fue "pensada y comunicada en septiembre", en la previa al partido del domingo contra Talleres en Córdoba, por la fecha 14 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

"La decisión de mi salida fue pensada, no pasó por ninguna cuestión puntual y se la comuniqué a la dirigencia y a Diego Milito en septiembre para que tengan tiempo de buscar a un nuevo entrenador. Y debo decirlo, nobleza obliga, esto no tiene que ver con lo económico ya que se me hizo una propuesta desde acá para seguir", aseguró el Chacho en rueda de prensa.

Víctor Blanco en AM 910: "Sampaoli es uno de los técnicos que queremos, es el único que nos mencionó Milito. Puede definirse la semana que viene pero hay otros nombres". pic.twitter.com/Do18dqIr06 — Identidad Racinguista (@IdentidadRc) November 21, 2019

De hecho, Milito viajó en esta semana a hablar con Jorge Sampaoli, quien tiene contrato con Santos de Brasil hasta diciembre 2020, pero en principio no llegaron a un acuerdo aunque las conversaciones seguirán ya que es el deseo del presidente, Víctor Blanco, y el nacido en Casilda se irá de Santos.

De buen ánimo y con templanza, apuntó: "Como ya lo había comunicado de manera interna, creo que se ha cumplido un ciclo y más allá de estos partidos que faltan, no voy a continuar".