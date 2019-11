El astro Diego Armando Maradona se metió en la interna política de Boca Juniors al advertir que "un ídolo como Juan Román Riquelme no puede venderse al mejor postor", tal como dejó entrever el presidente saliente Daniel Angelici.

"Hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor", lanzó Maradona en un posteo en su cuenta oficial en la red social Instagram.

El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata recordó que él "jamás" lo hizo porque "los dólares no pueden pesar más que las convicciones".

En conferencia de prensa, este viernes al mediodía, el "Tano" lanzó una de sus frases más fuertes al ser consultado sobre si pensaba que era verdad el rumor que indica el pago de una alta suma de dinero de parte de Jorge Amor Ameal a Riquelme para sumarlo a la lista opositora.

Riquelme le respondió a Maradona

El ídolo de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue consultado sobre la opinión de Diego Maradona y el ex futbolista Xeneize fue muy tajante en su respuesta: "No me interesa lo que diga Maradona, cambio de canal. Mis amigos saben que no me pueden contar nada, no me interesa nada."