Flavio Mendoza vuelve a sus raíces con ciro del Ánima

Luego de un éxito rotundo con Stravaganza, Flavio Mendoza vuelve a apostar por "su provincia" -como dice el artista- para hacer temporada este verano. Pero esta vez lo hará con un circo completamente moderno pero con tintes circenses de antaño. El circo del Ánima se instalará en Acceso Sur y Lamadrid, desde el 20 de diciembre hasta el 20 de marzo.

Para Flavio no se trata de una propuesta más, sino de "volver a sus raíces". "Ánima significa 'alma', es el alma de mis abuelos y mis padres que ya no están y que fueron los que me enseñaron todo. Para mi el circo fue mi gran escuela, no solo artística sino de vida", resaltó en diálogo con El Ciudadano.

Circo 360º

Aspectos principales a destacar, son las características de la carpa que se va a montar en el departamento de Guaymallén.

Según detalló el creador, la carpa parece un teatro. "Tiene un arco que sostiene el techo y es 360° para el espectador vea bien desde cualquier ángulo. La nuestra, además, tiene dos escenarios móviles que giran, suben y bajan y pantallas de led para la escenografía virtual. También tiene butacas como las del cine y un regulador de frío y calor".

Al igual que el Cirque du Soleil -que debutó en Mendoza en agosto de este año- el espectáculo se realiza con música en vivo.

Trabajo en familia

Flavio Mendoza pertenece a quinta generación circense, de una familia que -hasta el momento- había dejado relegada su tradición familiar.

Y con el "ánima" de revivir ese espíritu, el director artístico reunió a sus parientes -los Pueyrredón, los Guasconi y los Mendoza- para montar esta propuesta. Sus hermanas, tíos y primos integran el gran elenco de más de 40 artistas que salen en escena, y este se ve completado con figuras de todo el mundo.

"Si bien es un homenaje a mi familia, hoy ver a mi hijo que me ve en el escenario y que se quiere subir y que le despierte una locura, me fascina", admitió con cierta emoción Mendoza al referirse a la experiencia de compartir esto con su hijo Dionisio (de 1 año y 7 meses).

Mendoza: tierra del sol, del buen vino y del amor por el circo

Y la pregunta del millón, ¿por qué Mendoza para hacer temporada? Flavio halagó la provincia y aseguró que es muy atractiva "no solo por su gente y sus paisajes, sino porque consume mucho circo".

Además, confesó que hacer algo en Vendimia para él es una cuota pendiente. "Es un espectáculo que me encanta y que, en algún momento me gustaría participar no solo como espectador sino como artista. Creo que el nivel de sus artistas, su escenario y la historia que se cuenta son dignas de elogiar".

Un circo que une generaciones

Este espectáculo destinado para toda la familia arranca su agenda en Mendoza el 20 de diciembre y se retira el 20 de marzo. Las entradas, a precios accesibles -desde $800 a $1.500- van a estar a la venta a partir de la primera semana de diciembre.

Viernes 20 y sábado 21 el creador de este show va a protagonizar las funciones y luego anticipó que regresa el 30 para brindar una función de gala.

"Va a estar tres meses, toda la temporada. Ya que nos arriesgamos, nos arriesgamos con todo. Pero le tengo muchísima fe a que va a estar increíble", destacó respecto al espectáculo que asegura que tiene un gran mensaje.