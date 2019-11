Nuevas voces y las mismas ideas en el recambio de Diputados

En el medio de un colorido acto protocolar, el primer recambio del Poder Legislativo provincial se dio en la Cámara de Diputados. Tras la jura de los legisladores ungidos en la última elección provincial y cuando no se acallaban aplausos y emotivos abrazos de parte de familiares a los flamantes diputados, se eligieron autoridades legislativas y se anunciaron los presidentes de bloques designados.

Andrés Peti Lombardi asumió la jefatura de la Cámara baja, tras haber pasado cuatro años coordinando el Gabinete de la gestión de Alfredo Cornejo. Es más, el flamante legislador es del riñón puro del cornejismo, transformado en figura clave de la administración que asumirá Rodolfo Suarez. La vicepresidencia del cuerpo recayó en la diputada María Cristina Pérez (PJ).

La presidencia del principal partido de la oposición fue para Germán Gómez, un hombre del Sur, que responde a los Félix. En el Frente Cambia Mendoza, la titularidad del bloque recayó en la joven diputada Cecilia Rodríguez (UCR).

Apenas asumidas las bancas, los legisladores mostraron lo que esgrimirán en temas muy fuertes que dejó la conformación legislativa que culminó su mandato el miércoles pasado. El ejemplo es que flotaron inmediatamente en pleno recinto de sesiones la autorización del financiamiento por US$ 25 millones de la GIRSU, el Presupuesto 2020 y modificaciones a la Ley 7.722.

Leve cruce entre los nuevos presidentes de bloques

El Ciudadano mantuvo diálogos exclusivos con los titulares de las agrupaciones políticas mayoritarias, como el justicialista Germán Gómez, quien expresó: “Ante el nuevo Gobierno provincial, seremos una oposición seria, responsable y medida. Entendemos que vivimos tiempos de recambios políticos y de dificultades económicas y en esto último tenemos que colaborar con la flamante administración para que le vaya bien. Eso no implica que tengamos planteos concretos a muchos temas que van a venir, como el de la Ley 7.722, la reforma de la Constitución y el próximo presupuesto, entre otros”.

Cuando se le consultó si con la nueva conformación de la Cámara tratará la autorización de financiamiento, puso reparos en la respuesta: “Esperaremos ver lo que quiere el nuevo gobernador, porque el endeudamiento que tiene Mendoza es muy alto. Cornejo deja una provincia con endeudamiento complicado, por lo que tomar más crédito o endeudarse más, la oposición lo analizará pormenorizadamente”.

Inmediatamente tomó el guante la nueva presidenta del bloque oficial, Cecilia Rodríguez, quien no tuvo reparos en ser enérgica para responder: “Ellos asumieron un compromiso político, no solo ante el bloque oficial, sino frente a toda la ciudadanía, que tras haber concluido el proceso electoral tratarían la autorización al financiamiento y eso no sucedió, porque más allá de la situación en la que está la provincia, que ni remotamente se acerca a la que ellos entregaron en el 2015, con exorbitantes niveles de endeudamiento y un sinnúmero de faltas que no tenían precedentes”.

“El tema de la GIRSU es no solo una conveniencia a nivel del endeudamiento por el que se llevaría a cabo el proyecto altamente beneficioso por las tasas de interés. Es, además, el proyecto ambiental e integral que se ofrece para erradicar los basurales a cielo abierto, solucionar las condiciones de vida de cientos de personas que viven y se alimentan de la basura en El Borbollón”.

“Mal síntoma es tratar la minería eliminando la ley que la controla”

Después de doce años de gobernar el departamento San Carlos, vuelve a la Legislatura Jorge Andrés Difonso. El nuevo diputado respondió con contundencia cuando se le preguntó si mantiene su postura sobre la Ley 7.722: “Para responder su pregunta quiero aclarar en primera instancia que, como coautor de la ley, sigo pensando que es una norma que regula la minería y no la prohíbe, por lo que sería un mal síntoma comenzar a tratar proyectos mineros, eliminando la ley que los controla”.

Aseguró el legislador que su postura es inclaudicable: “Para que Mendoza no sea Jachal con el uso del cianuro, nuestra postura es de Estado, como sancarlino y mendocino, que respeta, cuida y en la consciencia de la situación de sequía que hay en Mendoza, por lo que con contundencia cuido y cuidaré el agua”.

“Todo lo que emita esta cámara será por consensos”

Al asumir como diputado por el primer distrito electoral y la presidencia de la Cámara, Andrés Lombardi, respondió: “Ocuparé un espacio muy importante, producto del consenso arribado en el seno de la Cámara de Diputados, pero está fundamentalmente el apoyo del gobernador electo Rodolfo Suarez para estar frente a esta Cámara”.

Sobre el tratamiento de puntos calientes, se limitó a expresar: “Los temas de agenda, como la GIRSU, el acueducto ganadero La Paz, la doble vía Junín-Rivadavia, están ahí para ser tratados. También la posibilidad de modificar la Ley 7.722 que se plantea abiertamente, como se planteó en el marco de la campaña electoral. En todo esto tenemos que trabajar en busca de un consenso, que integra a todas las fuerzas políticas, como una sana señal a la institucionalidad de la provincia”.

