Continuando las políticas de modernización aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri en la Administración Nacional de Seguridad Social, la nueva gestión encabezada por Alberto Fernández, prepara un plan de emergencia para paliar la pobreza en los hogares más pobres de la república.

Los índices de inflación siguen aumentando,.la indigencia podría alcanzar niveles récord a fin de año y las medidas aplicadas por la Emergencia Alimentaria, parecen no ser suficientes. El bono de 5000 pesos que depositaran desde hoy, solo alcanza a 114.000 familias y los procesos de entrega de turnos para entrevista, no fueron del todo claros y una vez más, fueron utilizados con fines políticos por punteros.

Finalmente, la "bonificación especial" (bono de $5.000) no estuvo a la altura de la problemática. La gente obtuvo su turno en ANSES para iniciar el trámite (CUIL DEFINITIVO) para cobrar el bono, pero la mayoría no pudo acceder al mismo por falta de lugares. Además, la entrega de los beneficios fue muy rápida, en función de la demanda y muchas personas se quedaron afuera.

Por tal motivo, una de las primera medidas en aplicar la nueva gestión de gobierno, será aplicar un moderno programa de asistencia más inclusivo desde la cantidad y la accesibilidad. En este caso, se utilizará una tarjeta denominada "Plan Argentina contra el Hambre", la cuál será entregada a personas que realmente necesiten ingresar a un plan alimentario.

Se especula que con las nuevas tecnologías apuntadas a los procesos de verificación de la situación familiar, 2 millones de madres van a poder acceder a un monto para comprar comida de primera necesidad. La iniciativa también incluiría descuentos, bonificaciones (devoluciones) para otro tipo de productos.

El dato: En Argentina el 14% de los niños se "saltea" comidas.

Daniel Arroyo, uno de los asesores directos del presidente electo, fue el encargado de difundir los detalles del Plan Argentina Contra el Hambre.

Importante: Como el nuevo gobierno todavía no asume (lo hará el 10 de diciembre) los operadores de ANSES actualmente no reciben solicitudes de inscripción y los operadores telefónicos no manejan mucha información respecto al nuevo plan.

¿Cómo funcionará el Plan Argentina contra el hambre?

¿Cuáles serán los requisitos del Plan Argentina contra el hambre?

¿Cuánto dinero entregará el Plan Argentina contra el hambre?

La tarjeta del Plan Argentina contra el Hambre operará en forma muy parecida a las tarjetas sociales que ya se otorgan en algunas provincias. Es decir, el gobierno entregará una tarjeta con crédito y mes a mes se "cargarán" de crédito para la compra de alimentos con descuentos. Los plásticos llevarán impreso datos del beneficiario ANSES (DNI, nombre y apellido) y la entidad bancaria que efectivizará el pago y las devoluciones en el caso de que existan rebajas.

En la misma línea, Arroyo pidió la colaboración de los supermercados para que bajen los precios de 13 productos dentro de la canasta básica familiar. De concretarse esto, los beneficios del plan serán mucho más efectivos ya que los sectores más vulnerables podrán contar con dinero para la compra de alimentos (bebidas alcohólicas prohibidas) a bajos costos. Claramente, la iniciativa que algunos comparan con el PAN de Alfonsín, precisa de la ayuda de todos los sectores.

Los requisitos del Plan Argentina contra el Hambre serán tener hijos menores a los 6 años de edad y vivir en evidente situación de pobreza. Para comprobar estas dos condiciones, se contará con un grupo de especialistas que verificarán la situación de cada familia y luego llevarán un control sobre las compras que realicen los futuros beneficiarios.

Con esa información, los agentes estatales no solo podrán monitorear el buen desarrollo del programa, sino que además podrán brindar consejos para que los ciudadanos compren en forma inteligente, saludable con la programación de dietas que incluyan lácteos, frutas, carnes y verduras, como mínimo.

En base a ello se brindarán consejos para que la población opte por comprar lácteos, carnes y verduras.

Importante: Otro de los requisitos será´estar al día con la salud y la asistencia escolar del menor por el cual se va a cobrar el subsidio, por el cuál no se descarta que se utilicen los mecanismos de la libreta de Asignación Universal por Hijo (AUH).

La cifra disponible para cada beneficiario dependerá de los ingresos del grupo familiar y la cantidad de hijos con menos de 6 años. Si bien el programa todavía no está en funcionamiento (tampoco se reciben turnos para inscripciones) se especula que los montos serán similares a los del Plan Más VIda o la Tarjeta Verde que ya funciona en algunas provincias.

Como los montos todavía no fueron anunciados en forma oficial, te mostramos los montos (cifras de cobro) aproximados del nuevo Plan Argentina contra el Hambre tomando de referencia las cifras de cobro del Plan Más Vida que funciona en Buenos Aires.

Cantidad de Hijos Monto Plan mas Vida 1 niño/as $876 2 niños/as $1237 3 niños/as $1598 4 niños/as $1959

En otras palabras, se tendrán en cuenta los mismos mecanismos que con las Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF) para determinar cuánta plata le falta al grupo familiar alcanzar a cubrir la canasta básica.

