Juan Román Riquelme anunció que será candidato a vicepresidente segundo de Jorge Amor Ameal, uno de los postulantes de la oposición, y adelantó que en caso de ganar en las elecciones del 8 de diciembre estará a cargo del fútbol.

"Siento que tengo posibilidades de ayudar a mi club. Voy a ir de vicepresidente segundo de la lista de Ameal. Claramente no estoy preparado para ser presidente hoy, pero veremos dentro cuatro años y tanto Jorge como Mario (Pergolini) me ayudarán con ese tema. Siempre y cuando la gente nos vote, me voy a hacer cargo del fútbol", afirmó en declaraciones formuladas a Fox Sports.

"VOY A IR DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO"#90MinutosFOX | Juan Román Riquelme reveló el cargo por el que se presentará en la lista de Jorge Amor Ameal para las elecciones en Boca. pic.twitter.com/5RMtoyQC2r — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

Riquelme le agradeció al oficialismo, encabezado por Christian Gribaudo, por "tratar de sumarme" y no quiso adelantar nada sobre lo que será su proyecto futbolístico en sí.

"Amo mucho a mi club. Yo pedí la unidad y pasó lo que podía pasar, que era casi imposible que se dé. Si tenemos la suerte de ganar, luego de las elecciones contaré los detalles sobre el aspecto deportivo", indicó.

"HOY NO ESTOY CAPACITADO PARA SER PRESIDENTE"#90MinutosFOX | "Amo a mi club y tengo ganas de ayudar", agregó Riquelme sobre sus objetivos en su candidatura como vicepresidente segundo de Boca. pic.twitter.com/twsycyc9Hl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

La lista de Riquelme

Pospuso el partido despedida

Además, el máximo ídolo de la institución anunció que su partido despedida, que iba a realizarse el 12 de diciembre próximo, fue suspendido debido a las elecciones en Boca y dijo que la intención es que se realice en junio del año entrante.

"El partido va a tener que esperar. Esa es la verdad. Eso tiene que ser algo divertido, una fiesta. No me parece que se haga cuando hay una elección. Lo más importante es mi club. Más allá del que le gane, ojalá que me deje hacer el partido en junio, que en esa fecha no molestaría a nadie", afirmó en declaraciones formuladas a Fox Sports.