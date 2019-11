La modelo y panelista de 38 años de edad, Nicole Neumann contó en una historia de Instagram que vivió un feo momento este sábado. Fue picada por un insecto.

La rubia se encuentra de vacaciones en Punta de Este junto a sus hijos y amigas. Pero esta mañana, reveló que la pasó mal a causa de una abeja que le picó en la cola.

“Sí, acabamos de sufrir un ataque masivo de abejas y me clavó el cachete del traste!!!” escribió ella junto a una imagen que muestra la zona en la que le picó y que efectivamente deja de manifiesto que se le hizo una roncha de importantes dimensiones.

La ex del Poroto Cubero no la pasó nada bien pero eso no impidió que siguiera adelante con sus planes como turista junto con quienes la acompañan.

