Video: fuerte cruce entre Maradona y la 'Gata' Fernández

El clásico plantese quedó nuevamente para Estudiantes de La Plata, que derrotó a Gimnasia y Esgrima por la mínima diferencia.

Pero este encuentro tuvo la particularidad y el condimento que estuvo Diego Maradona sentado en el banco de suplentes del Lobo, lo que significó un atractivo aparte de lo futbolístico. Sin embargo, en un partido caliente, como todo clásico, en el entretiempo el Diez tuvo un picante cruce con Gastón Fernández que empezó en el entretiempo y tuvo otro capítulo al finalizar el partido.

El fuerte cruce entre Maradona y la 'Gata' Fernández

Mientras se desarrollaba el primer tiempo a Diego Maradona no le gustó una actitud que tuvo Gastón Fernández y cuando terminó la primera etapa el DT de Gimnasia fue a buscar al futbolista.

"¿Qué te hacés el guapo? ¿Qué te hacés el guapo? ¿Saltás un metro así y ahora te hacés el guapo?" le recriminó el ex entrenador de la Selección argentina.

"Ah, sí, ¿y vos? ¿Te gustan las cámaras?" fue la respuesta de la 'Gata' que lejos de calmar la situación redobló la apuesta.

La pelea continuó en el final

Una vez que terminó el encuentro la Gata Fernández fue a buscar a Maradona para pedirle disculpas y la tensión del técnico de Gimnasia fue mayor. Gastón Fernández le dijo "perdón son los jugadores que me cancherean" pero el Diez lejos de poner paños fríos a la situación le recriminó "no me boludees boludo".

A su vez, el arquero de Estudiantes, Mariano Andújar, también se metió en la discusión y le dijo al técnico rival "vos lo provocaste" quien ante esto contestó "Andújar, vos me conoces".