¡Un camión! La Rosalía dinamitó Instagram con sus fotos y el recuerdo de un disco

‘La Rosalía’, sorprendió a sus seguidores de Instagram con una nueva y curiosa foto en la que hace referencia a un material musical de ella pero además, la estética de la postal fue pólvora para el feed de la publicación.

En la imagen se la puede ver a la cantante española de 26 años de edad, de espaldas, luciendo sus curvas y con un extravagante outfit, fiel a su estilo, compuesto por zapatos con taco aguja color "amarillo patito" pero haciendo juego con una 'torerita' del mismo tono. Además, unas calzas explosivas que delinean su voluminosa figura. Todo bajo el aura de unos imponentes camiones que salen de fondo.

Conociendo el estilo de La Rosalía, es muy probable que ella haya apostado a dejar un mensaje implícito como que ella es un camión más, y ¡lo logró!, ya que sus fans inundaron de likes la publicación y en solo 17 minutos ya tenía más 171 mil, Me Gusta en Instagram.

"Hoy hace 1 año q salio El Mal Querer!!! gracias a este disco he vivido las mejores momentos de mi vida... este año se me ha pasado volando hhajjah pero estoy tan feliz de haberlo compartido con todxs vosotrxs... Gracias x apoyar tanto mi música❤️ mañana en los @mtvema vamos a celebrarlo a lo grande ya veréis huuhhuh", escribió junto al posteo la cantante de Con Altura.

Algunos de los comentarios de sus fans, fueron:

"Como pasa el tiempo y cada vez eres más hermosa."

"Mansa camionada🔥🖤"

"Eres especial Rosalía !! Distinta, profunda, callejera, de casa, del mundo y de otro planeta!!"

"Gracias a ese vídeo y siendo camionero empecé a seguirte"

En el video del capítulo 1 llamado 'Malamente' del disco 'El Mal Querer', la cantante se muestra dentro de un camión pero además todo el material tiene una estética "fierrera" mezclada con deportes de velocidad y vuelos de skaters. Un material ecléctico con una onda a la que ya nos tiene acostumbrados.

"Se ha puesto la noche rara

Han salío' luna y estrellas

Me lo dijo esa gitana

Mejor no salir a verla (no)

Sueño que estoy andando

Por un puente que da cera

Contra más quiero cruzarlo

Más se mueve y tambalea" .

Esa es una de las estrofas más llamativas de su primera canción del disco.

Por otro lado, la verdadera fama a nivel mundial, global se podría decir, le llegó a Rosalía de la mano de J. Balvin. Ambos grabaron el tema "Con altura" y este sí que se convirtió en un hit y que cuyo video, superó las 1.000 millones de reproducciones en YouTube.

A sus 26 años, Rosalía vive uno de sus mejores momentos de su carrera profesional. La joven cuenta ya con dos premios Grammys Latinos y dos MTV Music Awards. Ha conseguido conquistar el mercado estadounidense y posicionarse como una de las nuevas estrellas internacionales de la industria musical.