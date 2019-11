La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió información sobre el pago de $5.000 que anunció el Gobierno Nacional antes de las PASO.

En esta ocasión, ANSES advierte que la entrega del dinero no es responsabilidad de ellos y que solo se limitan a entregar el número de CUIL DEFINITIVO (obligatorio) que permite cobrar el pago del bono de 5000 pesos.



Ahora que pasaron las elecciones, se efectivizará el cobro a 114.000 argentinos en situación de emergencia alimentaria y los reclamos deberán registrarse en el Ministerio de Trabajo o alguna de sus oficinas de empleo.

TABLA DE CONTENIDOS - Bono de 5000 pesos - ¿Cómo reclamar y cómo anotarse?

¿Dónde y cómo reclamar el pago del bono de $5000 por teléfono o internet?

¿Cómo anotarse en ANSES para cobrar el bono de 5000 pesos?

¿Quiénes se pueden anotar para cobrar el bono de 5000 pesos?

¿Cuándo pagan el bono de 5000 pesos?

¿Cómo saber si ya estás registrado para cobrar el bono de 5000?

Según le dijo personal de la Anses a las personas que llegaron hasta allí, en ese lugar no se puede realizar ningún trámite físico. En su defecto, les indicaron comunicarse con la oficina de Empleo, ingresar a la página del gobierno: www.argentina.gob.ar, o comunicarse telefónicamente al 130 o al 0800-2222-220.

En esa línea, el interesado deberá entregar datos personales y obtener un turno para consulta personalizada. En caso de que la persona cumpla con los requisitos, deberá continuar el trámite en el Ministerio de Trabajo, ya que ANSES no entrega el dinero y solo se limita a realizar el trámite inicial (cuil definitivo) que explicamos más abajo en esta misma nota.

Además raíz de la gran cantidad de consultas recibidas en ANSES, Desarrollo Social y otras dependencias, el gobierno habilitó un correo electrónico (info@trabajo gob.ar) para que cada interesado establezca una línea de contacto con las autoridades, para controlar el estado del trámite.



Otra forma de averiguar el estado de tu acceso al bono de $5.000 es llamar al 0800-333-7963. En esa línea, te dirán si estás habilitado o no para cobrar el bono de desempleo anunciado por el Gobierno Nacional.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-18-18-24-23-anses-cuanto-que-cobro-diciembre-auh-suaf-pnc-jubilacion-pension

Lo más importante para cobrar el BONO de $5.000 pesos es registrarse en ANSES con el CUIL definitivo. Este número se gestiona en la delegación del organismo provisional con el DNI en el que figure el domicilio actual.



IMPORTANTE: Para este trámite no es necesario tener turno previo y el trámite es presencial.



Además, con la constancia de CUIL se podrá tramitar el bono único de $5.000 pesos en la delegación de Anses que corresponda según el domicilio del beneficiario.

Las únicas personas que se pueden anotar son aquellas que no tengan trabajo (en blanco), estén atravesando una situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún plan por parte del Estado.



IMPORTANTE: El bono de $5.000 no podrá ser abonado a Jubilados, Pensionados ni personas que reciban Pensiones No Contributivas, Seguro de Desempleo, Trabajen en Relación de Dependencia, sean Empleadores, Personal de Servicio Doméstico Registrado, Monotributistas, reciban Becas por Programas de Empleo u otro Plan Social.



Requisitos para cobrar el bono de 5000 pesos

1) Ser mayor de edad (más de 18)

2) Poseer el alta del CUIL definitivo (otorgado por ANSES).

3) Ser desocupado y no tener trabajo en blanco

4) No cobrar ninguna prestación en ANSES ni de otra dependencia social.

5) Demostrar situación de indigencia o pobreza.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-17-20-5-35-www-anses-gob-ar-consultas-cuna-libreta-auh

De acuerdo a la cautelar dictada por Servini, el bono se depositará a partir del 21 de noviembre. En este punto vale la pena recodar que la medida judicial de suspensión tuvo vigencia hasta el 27 de octubre y por lo tanto, en las próximas semanas se espera que ANSES o el propio ministro Dante Sica, informe el calendario de pagos para este grupo.

Deben ingresar a la página de ANSES (Hacé click ACA) destinada a la constancia de (hacé click) CUIL.

En la página inicial, Si corres la vista a la derecha, en la segunda líneas, lees Accesos Rápidos. Y dentro de la placa vertical dice Constancia de CUIL. Esa indicación tenés que tocar en la página de ANSES.

Muchas personas ya están anotadas y van a poder cobrar el bono de 5000 pesos sin necesidad de hacer ningún trámite. Otros está anotados pero no lo saben y es por eso que a continuación te comentamos cómo saber si ya estás anotado en ANSES para poder acceder al beneficio.



1 - Entrar a la página oficial de ANSES destinada a la constancia de CUIL.



2 - Completar el formulario con los siguientes datos:

- Tipo de Documento

- Número de Documento

- Nombre(s)

- Apellido(s)

- Sexo

- Fecha de nacimiento

- Número de seguridad

3 - Si el sistema te dice que no estás registrado, no tendrás otra alternativa que ir hasta cualquier dependencia de ANSES (sin turno) y solicitar "actualización de datos". En caso de que la página te entregue un certificado, te recomedamos imprimirlo para agilizar el trámite por el pago del bono de 5000 pesos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Informe: Orlando Tirapu

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-11-17-54-25-mi-ances-argenta-anses-2019-creditos