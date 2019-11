Minería: no se tratarán los proyectos de modificación por falta de cuórum

Este martes, en la Legislatura provincial, estaba previsto que hoy el Senado tratara dos proyectos de ley: uno que modifica la Ley 7.722 y el otro, que implica la creación de parques mineros.

El comienzo de la sesión estaba prevista para las 9, pero lo cierto es que el bloque del PJ adelantó su postura a El Ciudadano, afirmando que no darán cuórum para conformar los dos tercios que necesita la Cámara para tratarlo; a esta posición se sumó también el Frente de Izquierda.

De esta forma, el tratamiento de los proyectos pasaría a un impasse hasta que asuma el gobernador electo, Rodolfo Suarez, donde el justicialismo pide una mesa de consenso con todos los sectores que integran el Estado mendocino.

Movilizaciones en contra de las modificaciones

La semana comenzó con gran cantidad de movilizaciones, en diferentes puntos de la provincia, en contra de las modificaciones propuestas por Alejandro Abraham y Juan Antonio Agulles.

Y este martes, la convocatoria se realizó frente a la casa de leyes mendocina.

Contraparte

En tanto, integrantes de las Cámaras Empresarias se reunieron con representantes del bloque Frente Cambia Mendoza, para manifestar su descontento ante la situación.

"Les pedimos desde nuestra humilde organización que no dejemos pasar este momento, si esto fracasó hoy, no dejemos pasar tiempo, démosle continuidad. Ustedes son los que gestionan, los que hacen las leyes, nosotros solamente podemos acompañar", expresó Carlos Ferrer, asesor jurídico de la Cámara de Empresarios Mineros.

"Todos sabemos que la 7.722 está totalmente herida de muerte, la vigencia no tiene retorno, si es que le queremos dar a Mendoza un vuelo y queremos realmente que la provincia despegue de una vez por todas. No me refiero a que la minería es mágica, pero sí va a ayudar y a complementar muchísimo", continuó Ferrer.