La crisis chilena afecta el transporte y las exportaciones

Los transportistas mendocinos, nucleados en Aprocam, han hecho conocer los cuantiosos perjuicios que causa en su rubro el problema político que sacude a Chile desde hace un mes. Además de los inconvenientes internos, todo el tráfico de mercancías, desde aquellas que son exportadas para el mercado chileno hasta las que usan los puertos del Pacífico para otros destinos, todas están pagando las consecuencias de la incertidumbre y la parálisis.

Daniel Gallart, presidente de la entidad de transportistas, lo expresó claramente en CNN Radio Mendoza: “La crisis de Chile genera inconvenientes a las exportaciones que salen de Argentina, y puntualmente a nosotros, nuestros asociados, que las transportamos. La situación es complicada dada la inestabilidad, y no hay manera de solucionar estas cosas, porque la crisis es macro y de alto nivel, hay un reclamo muy grande”.

Por supuesto que hay gestiones en todos los sentidos, y Gallart explica: “En el medio se trata de solucionar la coyuntura operativa, pero los coordinadores del paso tienen capacidades limitadas para esto”, dejando en claro que, por más que se pueda asegurar el cruce de las cargas, de ahí en adelante no se resuelve la incertidumbre.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-18-7-51-29-inquietud-sectorial-por-las-propuestas-del-pj-para-modificar-la-ley-que-regula-la-mineria

“Desde que empezó hace un mes hay inconvenientes constantes. Las cargas que tienen como destino final Chile tienen más inconvenientes que las que van a los puertos del Pacífico para otros destinos, –aunque esas también tienen problemas–, porque las que nacionalizan en Chile se deben nacionalizar en Los Andes”, y agregó: “Ahí se dan una serie de situaciones, relacionadas con el entorno político que se vive, que hoy para un organismo, mañana otro, pasado paran todos, eso produce colapsos importantes que paralizan la cadena”.

Otra situación es la de los camiones que van con contenedores, que son cargas que salen vía marítima a terceros países, “pueden llegar a los puertos, pero ahí también se dan inconvenientes, aunque estamos pudiendo operar”, explicó el dirigente.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-17-11-57-49-la-cuestion-es-el-como

Sobre situaciones de inseguridad, temor a saqueos y demás, el titular de Aprocam aclaró que “ha habido inconvenientes, pero entre las precauciones que toman las empresas, se evita que los camiones queden en la calle. Entonces, si bien hubo problemas, no han pasado a mayores”.

En cuanto a los costos y pérdidas que genera esto, finalmente, aclaró que “no hay manera de hacerle frente, porque no podemos trasladar los costos, no es culpa nuestra, pero tampoco el cliente”, concluyendo con un lacónico: “Veremos cómo se puede resolver”.