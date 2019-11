Presencia mendocina en la Mesa del Hambre

El promocionado encuentro de Puerto Madero dejó mucha tela para cortar. Para las anécdotas y las redes sociales quedó la presencia de Marcelo Tinelli llegando en una costosísima camioneta Porsche, o la de la diseñadora de moda María Cher. En lo que más interesa, la presencia de las distintas entidades que representan la producción de alimentos es la que propone las miradas más centradas, ya que experimentan en carne propia las dificultades para poner en el mercado sus productos en condiciones razonables.

Desde estos sectores, se pudo contar a Coninagro, a la Sociedad Rural Argentina, y a la Federación Agraria Argentina a través de su presidente, el mendocino Carlos Achetoni, quien precisamente conversó con CNN Radio Mendoza para brindar las primeras conclusiones y puntos de vista. Consultado sobre qué rescata del evento, respondió: “Básicamente el compromiso de distintos sectores, variados de composición, que tienen una preocupación que es el hambre en lo coyuntural”, y agregó: “Por ahí uno mira como más de mediano y largo plazo, para salir corrigiendo los desequilibrios, porque si producimos para diez veces la población de la Argentina, hay claramente desequilibrios que hacen que haya gente con hambre”.

Claro que no se abordaron las problemáticas a fondo: “Fue una presentación, la puesta en escena de la mirada de cada uno con respecto a esta situación, y quedó en agenda abierta para continuar una vez que ya asuma el presidente”, y también dejó en claro que “aún no hubo lineamientos claros que indiquen de qué manera se enfrentaría esa situación. Queda la tranquilidad de que está el sector académico, se pidió convocar al INTA también, para que se pueda tener un poco de luz en la posibilidad de cómo se encararía esta situación tan complicada”.

Claro que además el sector necesita exponer sus propios problemas, ya que no atraviesan un valle de sonrisas, y lo dejó claro en su charla con el programa Estudio Económico: “Nosotros sabiendo a quienes representamos, que por ahí son productores de alimentos, pero paradójicamente están bajo la línea de pobreza en los ingresos mensuales que tienen, producto de los malos pagos, de la poca rentabilidad, entonces no le podemos pedir grandes esfuerzos en lo coyuntural”, aclaró, y precisó: “Corregir esos desequilibrios hace que ese productor que por ahí termina perdiendo la producción, y que el que lo debe consumir, por el encarecimiento y distorsión, tampoco lo puede consumir, eso está por corregir”.

Achetoni destacó: “Hay que ver cómo nosotros podemos participar con nuestros alimentos, que podrían llegar perfectamente al consumo. Claramente se produce para diez veces la cantidad de habitantes que hay en la Argentina, entonces hay desequilibrios que hacen que un sector de la argentina esté en esas condiciones”.

Y también dejó en claro que su posición marca dificultades más de fondo que las inmediatas: “Hay cosas que no son coyunturales, son estructurales. Ayer Pérez Esquivel lo decía claramente, que hay que asistir a los sectores para que puedan salir de esa situación, pero tampoco hacerlo de manera indefinida porque se transforma en un asistencialismo, porque estos son los resultados, gente que no encuentra herramientas y se la acostumbró a proveerle de las cosas, y no encuentran ni la destreza ni la dignidad para seguir adelante”.

Finalmente, aunque no se trazaron todavía los caminos de acción, el dirigente concluyó: “Quedaron contactos con el sector académico para ir viendo cuáles son las posibilidades de cada sector, pero fundamentalmente la agenda abierta para comenzar luego de la asunción de Fernández”.