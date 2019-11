Patricia Bullrich aseguró que "sería un honor" presidir el PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó hoy que "sería un honor" si la designan como presidenta del Consejo Nacional del PRO, pero pidió que esa eventual decisión "salga por consenso".

"Se está discutiendo esto en el seno del PRO. Hay gente que está planteando esta posibilidad. Quiero un proceso de consensos", sostuvo la funcionaria nacional al ser consultada sobre su posible futuro como titular del partido amarillo.

En diálogo con Radio La Red, la integrante del Gabinete remarcó que una vez concluida la gestión del presidente Mauricio Macri se va crear una "mesa de Juntos por el Cambio" que será la encargada de "conducir esta transición de oficialismo a oposición, para adecuarse a ese nuevo rol" ante la asunción del Gobierno de Alberto Fernández.

"Por supuesto que sería un honor, en el caso de que salga por consenso", subrayó, respecto a esa posibilidad de presidir el Consejo Nacional del PRO.

En ese sentido, insistió en la necesidad de que "los procesos sean consensuados, discutidos y que tengan un grado de maduración en el que todos formen parte".

Bullrich deslizó su desacuerdo con la postura del Gobierno sobre la situación en Bolivia

"Mi Gobierno ha hecho una definición que la ha dicho el canciller (Jorge Faurie). He trabajado para asegurar la vida de la gente ahí y no he hecho definición alguna, ni la voy a hacer, porque ya la ha hecho mi Gobierno. No quiero entrar en esa contradicción y que me digan que digo una cosa distinta a mi Gobierno", sostuvo la funcionaria nacional.

En diálogo con Radio La Red, la integrante del Gabinete consideró que calificar a la situación en el país del Altiplano como un golpe de Estado o no "es una discusión que ha quedado absolutamente atrás, porque ahora se está discutiendo cómo Bolivia sale democráticamente con un proceso en el que haya un árbitro en el que todos crean y todos los actores puedan participar con garantías de democracia hacia el futuro".

"La situación actual de vacío de poder, de decisiones forzadas mutuas y de complejidades hace que la discusión se haya trasladado a un lugar distinto", remarcó.

En ese sentido, la referente del PRO reclamó que haya "un árbitro, una autoridad con credibilidad para un proceso electoral transparente como el que no se hizo", en alusión a las irregularidades denunciadas en los comicios del pasado 20 de octubre.

En los últimos días, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto definió a la situación en Bolivia como "una gravísima crisis institucional" y en todo momento el Gobierno evitó definirlo como un golpe de Estado.

Por otra parte, Bullrich destacó el "operativo de rescate" que tuvo que realizarse para salvaguardar a los periodistas argentinos que trabajaban en Bolivia: "Estamos bastante más tranquilos. Ayer (jueves) fue una tarde complicada porque hubo que ir a buscarlos en una situación de mucha tensión".

Al respecto, indicó que tanto la Embajada argentina como el Consulado en el vecino país "están evaluando la situación de los argentinos" que viven o trabajan allí.

"No hemos tenido de parte de la Embajada o Consulado otros pedidos de traslado. Ayer (jueves) mandamos un equipo de once oficiales de Alacranes, que es el que ha llevado adelante estas operaciones de rescate de nuestros compatriotas periodistas y antes de las familias del embajador y otros diplomáticos", concluyó.