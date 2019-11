La escuela primaria y los grandes cambios que se vienen a partir de 2020

La DGE ha diseñado cambios en la currícula escolar de Nivel Primario que incorporan conceptos novedosos, tanto en sus técnicas como en sus contenidos, y se aspira a mejorar con ello un desempeño escolar que dista de ser satisfactorio.

María Julia Amadeo, directora de Planificación y Evaluación de Calidad Educativa de la Dirección General de Escuelas, explicó los puntos salientes en CNN Radio Mendoza, destacando que “a partir del 2020 comienza a aplicarse el nuevo diseño curricular en Mendoza. Traerá algunos cambios, más que nada en cuanto a cómo enseñar y cómo evaluar”.

La funcionaria aclaró: “No significa que se abandonen esas áreas troncales como Lengua y la Matemáticas, ya que seguirán teniendo lugar preponderante. La formación del ciudadanía del Siglo XXI implica el conocimiento de la lengua, de la matemática pero también un compromiso fuerte con el cuidado del medio ambiente, de sí mismo y de los demás”. De acuerdo a estos parámetros, “el resto de los espacios curriculares estarán fuertemente orientados a vincularse con estos grandes problemas del Siglo XXI, que los chicos tienen que acostumbrarse a pensar y buscar soluciones”.

En el nuevo sistema se proponen los llamados “pilares trasversales”, definidos como los grandes problemas del Siglo XXI junto a algunos de otro tiempo pero con nuevas respuestas. “Entre otros, se destacan la educación sexual integral, educación vial, cuidado del agua, las energías renovables, habilidades para la vida cotidiana como habilidades sociales o educación emocional”, precisó Amadeo, y resaltó que “buena parte de que los chicos más jóvenes tengan más conciencia ambiental se debe también a que la escuela lo viene incorporando desde hace mucho tiempo, pero queremos ahora que se trabaje como eje de conocimiento”.

La nueva propuesta no implica dejar nada afuera, sino reorganizar y reorientar la experiencia, sostienen desde la DGE. “Hasta ahora la señorita daba Ciencia Naturales y ponía el tema en el pizarrón y daba el tema. No queremos ahora que el eje sea Ciencias Naturales, sino el cuidado del medio ambiente, porque eso le tiene que quedar al chico y no solo las Ciencias Naturales nos hablarán del medio ambiente, sino otras como las Ciencias Sociales. Queremos un conocimiento más integrado a partir de esos grandes problemas”.

Ronda de consultas

“Hemos demorado dos años de trabajo porque hemos consultado con muchísima gente, instituciones, universidades, institutos superiores, con todos los docentes de la provincia y directores”, destacó Amadeo, reseñando el trabajo del nuevo diseño.

Para las autoridades, lo esencial es que “esta propuesta educativa pone una forma diferente de enseñar que parte de las inquietudes y preguntas de los niños. Este año comenzamos con los pioneros, los que se animaron primero. Los animamos después de una capacitación a volver a sus escuelas y recabar preguntas de los chicos. Pasó que cuando les dieron la oportunidad a los chicos de escucharlos y que ellos formularan sus preguntas los docentes se llenaron de preguntas, estaban impresionados y los chicos se activaron”.

El viernes pasado se hizo la muestra de las 330 escuelas con los proyectos que presentaron e hicieron los chicos. “Esto nos habla de que los chicos estaban deseosos de poner sus preguntas y que fueran tomadas en cuenta por la escuela y fueron el inicio de un proceso de aprendizaje”, aseveró. “La propuesta curricular lo que trae es una forma renovada de enseñar y de evaluar y ahí es donde tenemos puesto el ojo como lo más potente”, concluyó.