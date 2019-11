Bolivia: la OEA le expresó su apoyo a Jeanine Añez

La secretaria general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su apoyo a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, con vistas al próximo proceso electoral tras la salida de Evo Morales.

Así lo confirmó el titular de la OEA, Luis Almagro, a través de su cuenta de Twitter. “Conversé con @JeanineAnez , Pta de Gobierno provisional de #Bolivia. Transmití apoyo de Secretaría General @OEA_oficial para próximo proceso electoral”, escribió.

Conversé con @JeanineAnez, Pdta de Gobierno provisional de #Bolivia. Transmití apoyo de Secretaría General @OEA_oficial xa próximo proceso electoral. Acordamos envío d Misión d #OEAenBolivia xa cooperación electoral previa a elecciones y reiteramos llamado a pacificación del país pic.twitter.com/MozaxkyfoL — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 15, 2019

“Acordamos envío de Misión de #OEAenBolivia para cooperación electoral previa a elecciones y reiteramos llamado a pacificación del país”, agregó, según publicó Vía País.

La autoproclamada presidenta de Bolivia cuestionó esta mañana la participación del partido del expresidente Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), en las próximas elecciones generales al señalar que cometieron “fraude”.

“Eso lo tendría que evaluar el Tribunal Electoral dado que hay denuncias por un fraude. Por eso lo tiene que llevar adelante el nuevo tribunal y ellos tienen que decidir sobre un partido político que ha cometido fraude electoral”, explicó este viernes Añez.

Y agregó que “a todos los que llevaron este proceso (el fraude) los están ejecutando con procesos de orden público porque es un delito penal”. Asimismo, advirtió que “después de que haya un fallo, el Tribunal deberá decidir si el MAS vuelve o no a participar”.

La mandataria aprovechó para volver a criticar la gestión de Morales al indicar que “no respetaban a nadie, no respetaban a personas de la tercera edad, no respetaban niños”. Y consideró que “esta es la situación que estamos viviendo y yo espero que se normalice y que la gente llegue a la cordura. No me voy a cansar de insistir en que ésta es una etapa de transición”.

Agradezco la llamada del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, su reconocimiento a nuestro gobierno de transición y el apoyo para convocar elecciones en el menor tiempo posible. La próxima semana recibiremos la Misión de la OEA para conversar sobre la transición democrática https://t.co/fcaGmJoLD2 — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) November 15, 2019

“Vamos a hacer los mayores esfuerzos por volver al país a la normalidad, que es lo que buscamos todos”, dijo.

En tanto, Añez consideró que la salida del líder indígena dela presidencia no fue consecuencia de un “golpe de Estado”.

“Golpe de Estado nos dieron a nosotros el 20 de octubre cuando no se quiso respetar, por segunda vez, la decisión del pueblo boliviano. Estamos respetando lo que quieren los bolivianos. Aquí no ha habido un golpe de Estado sino un reclamo al derecho que tenemos los bolivianos a decidir y a la necesidad de que respeten la decisión. Si Morales y el MAS querían imponerse a la fuerza con fraude electoral, ahí están las consecuencias”, argumentó.