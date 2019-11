Netflix | Te presentamos una comedia india y te recomendamos un policial imperdible

El fin de semana se presta para que podamos disfrutar en la comodidad de nuestra casa de ofertas que llegan a la plataforma de la N roja. En esta nota te presentamos dos propuestas de este catálogo para que puedas disfrutar.

Prisionero en casa

¿Alguna vez has sentido miedo o fobia de salir de tu hogar? Justamente de esto nos habla esta comedia negra, que aborda la vida de un soltero (Ali Fazal) quien en un protagónico estupendo logra empatizar rápidamente con los televidentes.

La sinopsis de la película reza: Un hombre harto del mundo se encierra en su casa para aislarse de todo, pero no es nada fácil dejar la realidad afuera, sobre todo cuando toca a la puerta.

Todo se va a complicar cuando se topa con una periodista que intenta acercarse a él.

How to Get Away with Murder

Por otro lado, en esta oportunidad nos animamos a traerte una serie que ya cuenta con algunos años en su haber: 'How to Get Away with Murder', y el motivo de presentarla es que no tiene desperdicio.

La serie relata la vida de Annalise Keating (Viola Davis) abogada y profesora de derecho en una prestigiosa universidad de Filadelfia que, con cinco de sus estudiantes, se enreda en un complot de asesinato y de manera sorprendente logra que la serie sea caratulada como maratónica de manera inmediata.

El creador del drama legal es Peter Nowalk y fue producida por Shonda Rhimes para la cadena ABC. Vio su estreno en 2014 y su última temporada (no está aún disponible en Netflix), se estrenó en 2019.

Es un imperdible de esos, que quizá a veces no aparecen en tendencias, pero que sin duda, son maravillosos.

Cada temporada cuenta con un total de 15 capítulos, los cuales recurren siempre a flashback y flashforward.