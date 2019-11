Yamandú Cardozo: “Festejo el arte que hace discutir”

Defensores de causas perdidas se titula el más reciente espectáculo de Agarrate Catalina, y como en el resto de las creaciones de la murga uruguaya, cualquier semajanza con la realidad, no es coincidencia.

A través de su mirada humanista de las cosas, la compañía itinerante creó esta magnífica historia en la que habla irónicamente de sus ideales como ‘causas perdidas’ que fue presentada en el Concurso de Carnaval 2019 de Montevideo y, en un año de tanta efervecencia en Latinoamérica, causó una importante polémica y críticas irrisorias. “En realidad, la polémica con la murga no fue mucha, lo que pasa es que fue un sector muy ruidoso que nos tiró críticas no muy bien intensionadas”, expresó en una charla con El Ciudadano Yamandú Cardozo guionista de la murga y, obviamente también de este último espectáculo al que algunos tildaron de tener un “discurso derechista y liberal que tilda a los ideales izquierdistas de “causas perdidas”.

Muy en desacuerdo con esas críticas que recibió luego de su estreno Defensores de causa perdidas, Yamandú analizó: “El año político (al igual que en Argentina, en Uruguay hubo elecciones presidenciales e incluso tendrán segunda vuelta el domingo 24) seguro que hace todas las obras se miren de otra manera, para colmo, la obra en si misma no es una caricatura cómoda, pero yo, primero que nada, festejo el arte que hace discutir, porque eso es una posibilidad fabulosa que tiene el arte, la de hacer discutir, prefiero eso que el arte cómodo”.

“Con esta función nosotros hicimos más de 120 tabladas en Uruguay, eso no tiene que ver con lo canchero que sos o con lo canchera que es tu propuesta, esa es la realidad. Por eso, creo que a pesar de las críticas de esos pocos pero ruidosos, la mayoría de la gente entendió desde donde y hacia donde iban la crítica y las caricaturas que estábamos haciendo, que eran, no solamente lejanas a la operación política, sino también a la tibiesa y a la medianía conveniente de buscar una zona de confort, no hay nada más alejado de la zona de confort que este espectáculo de La Catalina”, recalcó el guionista, quien también recordó: “Siempre hemos hecho cosas que han destado la polémica”.

El éxito que tuvo en las tabladas uruguayas la última obra de Agarrate Catalina se repitió en las decenas de funciones que ha realizado en distincias ciudades de nuestro país, en las que además no hubo críticas ni polémicas. “Lo estrenamos en el Gran Rex en abril con las precauciones del caso, porque si en Uruguay se había levantado cierto revuelo, creíamos que en Argentina, que para nosotros es mucho más inflamable, iba a ser todo peor, en un año electoral y todo; pero lo bueno es que no pasó, por eso creo que lo del concurso, en Uruguay pesó mucho”.

Un intento de equilibrar la balanza

En cuanto a la obra, Yamandú Cardozo aclaró que la verdadera intención es “poder hacer humor que genere debate, para romper un pensamiento binario y encontrar un punto en común para poder equilibrar, de una manera muy naif, una balanza inequilibrable”.

Y casi desesperanzado, como un verdadero defensor de causas perdidades, el guionista expresó: “A nuestra escala, a la mía o a la de cualquier ‘peatón’ que no tiene acceso a círculos de poder; no hay que comerse el gol bobo de la ‘grieta’”.

Defensores de causas perdidas en Mendoza

En San Rafael: mañana a las 21.30 en el teatro Roma (Irigoyen 270)

En Ciudad: sábado a las 21.30 en el Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 611)

Entradas: en boleterías, EntradaWeb, TuEntrada, Sweet (Barraca Mall) y Chamu (San Martín)