Es complejo asumir que probablemente nuestra pareja no nos ame más. Generalmente, lo negamos aunque haya pruebas claras a la vista pero además también nos excusamos en que se trata de una situación reversible, pasajera.

Lo más sano si de verdad queremos que las cosas terminen bien, es hablarlas y luego reconocer o no si el vínculo de pareja llegó a su fin.

En esta nota te dejamos algunas de las frases que sirven como alertas de que puede haber algo “roto” en el plano amoroso:

“No tengo que darte explicaciones”

Claramente, no hay que someter a la pareja a un interrogatorio pero si se considera normal realizar preguntas en torno a los miedos, inquietudes, su vida o sus deseos. Lo que debería suceder es que el ser amado comparta la información solicitada de alguna u otra manera pero sino quisiera decir nada al respecto, es muy probable que ya no te ame.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-13-14-23-55-las-razones-por-las-cuales-dormir-desnudo-es-mejor-para-tu-vida

“Es tu problema”

Un amor legítimo tiene como piedras basales el compañerismo y la comprensión. El objetivo es que nuestra pareja se sienta complacida y feliz, pero si por el contrario esa persona no acude cuando necesitas ayuda con tus problemas o se esfuerza por asistirte, es una señal de que ya no te aman.

“Si no te gusta, búscate a otra persona”

Una frase con una gran carga negativa que corta el diálogo o el cambio para mejorar. Este tipo de expresión no solo no soluciona nada sino que aumenta las diferencias y separa a la pareja. Si en general, tu pareja te contesta así es posible que ya no te ame.

“No te creo"

Cuando no hay elementos sospechosos en una situación o tema de pareja, responder de esa manera acrecienta la desconfianza y crea a una sensación de confusión. Una pareja que te ama encontrará motivos para confiar en ti y respetar tus palabras o acciones, caso contrario probablemente no te amen y es conveniente que te alejes de esa persona.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-16-9-15-2-mujer-bano-sexo-pis-ganas-orinar-infeccion

“Hacé lo que quieras”

Cuando este tipo de respuesta llega a la pareja de forma habitual, es porque hay un importante grado de indiferencia. Si la otra persona no se involucra en tu vida y le da lo mismo lo que pienses, hagas y rehúye al diálogo franco seguramente ya no te ame.

Si en tu relación, algunas/s de estas frases son comunes, debes intentar dejar en claro que esas respuestas no suman nada y que de hecho alejan. Busca siempre el diálogo franco por más que duela y no una mentira que te endulce la oreja.