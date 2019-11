Acusaron a Gerardo Morales de "planificar el golpe de estado" en Bolivia

La diputada nacional boliviana del MAS, Alicia Canqui Condori, aseguró que "en Jujuy se ha reunido la hija de Donald Trump" con el gobernador Gerardo Morales "para planificar todo este plan que han hecho en Bolivia".

"Desde el MAS sabemos que en Jujuy se ha reunido la hija de Donald Trump para planificar todo este plan que han hecho en Bolivia. Sabemos que los que han asumido ahora son títeres de Estados Unidos, que son los que van a mandar y han puesto todo", señaló a Radio Caput.

En ese sentido, agregó que "el golpe de Estado se da en coordinación de Estados Unidos, con el Tribunal Constitucional, el Ejército, la Policía y el Comité Cívico".

La diputada subrayó que el objetivo del MAS es legislar, y pacificar el país".

"Queremos que se restituya el orden constitucional y trabajar en una ley corta para convocar a un Tribunal Electoral para ir a elecciones generales", explicó.

"Vamos a trabajar como corresponde. Nosotros somos electos, no nombrados, no hemos venido por ningún fraude. Vamos a tomar acciones legales. Ella pretendía cerrar el Legislativo y mandar a través de decretos. No lo vamos a permitir", concluyó.

