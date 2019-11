El mundo de Godoy Cruz se encuentra con la cabeza ocupada en dos importantes temas: mejorar su situación en la Superliga y buscar un entrenador que reemplace el lugar que dejó Lucas Bernardi y que actualmente encabeza el Gato Oldrá. En las últimas horas uno de los nombres que tomó fuerzas fue el de Néstor Lorenzo, ex ayudante de campo de José Pekerman en la Selección colombiana.

¿Néstor Lorenzo llega para dirigir al Tomba?

En una entrevista que brindó a CNN Radio Mendoza, Néstor Lorenzo habló sobre los rumores que se instalaron sobre su posible llegada al conjunto tombino a lo que el ex futbolista respondió: "No se nada todavía de eso, no he hablado nada concreto con nadie. Es un honor que se me nombre pero veremos en los próximos días se se habla algo".

"Godoy Cruz es un club que tiene muy buenos jóvenes, hay que ver cómo se mueve ahora el mercado de pases para tocar en los puntos justos donde la experiencia de algunos jugadores pueda darle al equipo lo que necesite para mantener una regularidad".

Analizando la falta de victorias del Expreso y los últimos resultados negativos, el ex jugador resaltó que "le está costando conseguir resultados a pesar de que han jugado bastante bien".

A la hora de hablar sobre lo que conoce de Godoy Cruz y su esquema de juego, Lorenzo admitió que: "es un club que ha mantenido una línea, ha respetado procesos y si bien en este último tiempo ha cambiado mucho somos muy esclavos de resultados los entrenadores. Tiene un proyecto interesante con los juveniles y es un equipo que para quienes miramos el global es un poco modelo".

Habrá que aguardar para ver si en los próximos días se genera algún contacto con el ex futbolista y decide la dirigencia bodeguera sentarse a charlar para que sea el nuevo entrenador del conjunto mendocino.

Escucha acá la nota completa a Néstor Lorenzo en CNN Radio Mendoza: