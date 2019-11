Rómulo Calvo: "Aquí no ha habido ningún golpe de Estado"

"Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer llegar fuera de las fronteras de Bolivia la felicidad del pueblo boliviano, del pueblo cruceño porque al fin podemos cantar victoria después de 21 días de un paro cívico pacífico después de 14 años de estar sometidos a un gobierno opresivo, un gobierno que ha dado una imagen internacional muy mala de lo que es Bolivia. Un gobierno que ha atemorizado al pueblo, que ha causado mucha pobreza, que de alguna forma ha hipotecado a los bolivianos por más de 4 generaciones", comienza diciendo Rómulo Calvo, vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz en la entrevista que lleva adelante vía Skype con El Ciudadano.

¿Qué es el Comité Cívico y cómo funciona?

El Comité Cívico es un organismo constituido por diferentes sectores de la sociedad. Tenemos a los empresarios, a los inválidos, al sector gremial, sector transporte. Tenemos a los profesionales. Son 34 sectores de la sociedad cruceña, los cuales son miembros del Directorio y participan en el Comité Pro Santa Cruz. El presidente de este Comité es Luis Fernando Camacho Vaca.

¿Qué opinan de las versiones que dicen que lo que ocurrió en las últimas horas se trata de un golpe de estado a Evo Morales?

Es completamente falso. Es una visión negativa. Como dije al principio, llevamos 14 años de estar sometidos a un gobierno que nos ha embargado las voces, que ha mostrado una imagen completamente diferente a lo que estaba gobernando. Una imagen causando pena por su condición indígena. Una imagen donde ha querido causar pena nombrando siempre la pobreza de los bolivianos. Sin embargo, también son testigos en Argentina y en todas partes del mundo del lujo en el que estaba viviendo este presidente.

Aquí no ha habido ningún golpe de estado. Las fuerzas armadas le han aconsejado que deje su cargo porque ya el fraude que él había cometido estaba causando una conmoción social muy grande. Un fraude que ya anteriormente, a pocos días de la elección, la OEA y la Unión Europea le habían dicho que tenía muchos vicios justamente esta elección y ahora el mismo secretario de la OEA dijo que no fue un golpe de estado. Nos dijo a Bolivia y le dijo al mundo que no hay un golpe de estado. En realidad, lo que había cometido Morales por lo cual el pueblo boliviano había decidido pedir su renuncia y estaba conmocionado era por el fraude que había cometido.

Él (Morales) puso una imagen del pobre indígena, siendo que él estaba siempre en un palacio que se ha hecho en La Paz. Se ha hecho un museo. Tiene 11 vehículos blindados, 2 helicópteros, un avión presidencial con tanta pobreza y tantas necesidades, tanto en salud, educación. Falta de hospitales. Tenía generados problemas con el sector salud por falta de programas y de servicios de salud. Se daba los lujos y eso es lo que ha venido cansando a la gente. Hemos ido despertando de este engaño que teníamos los bolivianos y fue reflejado justamente en las urnas en las elecciones.

Durante estos 21 días que estuvimos de un paro cívico pacífico, pues se vio la fortaleza, el amor hacia la patria, las ganas de estar en libertad y democracia. Cada día que salíamos a las calles veíamos a la gente más fortalecida pidiendo que por favor no aflojemos que ya estábamos cerca porque se cansó, porque lecturaron el futuro económico que íbamos a tener los bolivianos si no continuábamos en esta lucha. Al margen de las amenazas, al margen de todos los procesos que hemos pasado los bolivianos que no estábamos a favor de las políticas gubernamentales de Evo Morales.

¿Cuál es la situación actual?

Jeanine Añez no se ha autoproclamado, ha habido una sucesión constitucional ya que ha dado por residente justamente después de la renuncia del presidente Evo Morales, de la renuncia pública del vicepresidente, de la renuncia pública de la presidenta de la cámara de senadores y del segundo vicepresidente de la cámara de senadores, siendo ella la tercera vicepresidenta y según la sucesión constitucional le tocaría a ella.

Al margen, también en la política boliviana el artículo 169 ya le da la posibilidad de ser presidenta sino por qué llevamos más de 48 horas si el presidente hizo un abandono de funciones. En el peor de los casos, si no fuera aceptada la denuncia habrían hecho un abandono de sus funciones todas estas autoridades que nombré anteriormente y le correspondía a ella como presidenta del senado ser la presidenta de Bolivia.

Nosotros no hemos escogido, hemos hecho una sucesión constitucional. Los bolivianos, educadamente, pensando en Bolivia y en la democracia estamos apoyando este proceso para que después pueda llamar a unas elecciones, pueda llamar a un tribunal electoral limpio y podamos tener los bolivianos un presidente verdaderamente electo sin todos los vicios que tuvimos las elecciones pasadas.

Jeanine Añe tiene 90 días. Va a ser un arduo trabajo porque el padrón electoral que teníamos estaba totalmente contaminado, totalmente falso, programado justamente para el fraude. Entonces me imagino que va a haber que nombrar un nuevo tribunal electoral que va a tomar una definición de organizar un nuevo padrón o mantener el padrón y tratar de mejorarlo un poco para poder llevar unas elecciones dentro del término constitucional que permite que tengamos libertad y democracia los bolivianos.

¿Qué debería pasar con Evo Morales?

Yo creo que Evo Morales, como todo delincuente, ha huido. Si él cree que es una persona que de verdad no ha cometido los delitos de los cuales se lo acusa, y le puedo nombrar una cantidad increíble. Desde asesinato, terrorismo, fraude, daños económicos al estado. No estoy mintiendo. Pedofilia, si usted quiere. No lo digo yo, está públicamente. Todos estos cargos tendría que venir a responder al pueblo boliviano por todos estos delitos que él ha cometido dentro del territorio nacional.

Encantado de hacer conocer la verdad. Una imagen negativa es lo que tenemos los movimientos cívicos acá. Invito a que puedan conocer justamente, no lo que digo yo sino lo que dice el pueblo. Si salimos a la calle se puede ver lo que en realidad hemos vivido los bolivianos. Hemos vivido una etapa bastante funesta. Hay generaciones que hasta el día de hoy han conocido lo que era una verdadera libertad y un verdadero cambio. No tengo nada por qué que mentir. Ya Evo Morales está fuera de batalla, y una batalla ganada con amor y con paz, buscando futuros diferentes para los bolivianos