Evo Morales desde México: "Nunca pedí que hicieran algo ilegal"

Un día después de su llegada a México, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, brindó un discurso televisivo en el que se defendió de las acusaciones de fraude en las elecciones del 20 de octubre. "Nunca he pedido a las autoridades que hicieran algo ilegal", manifestó.

"Vengo de las familias que practicamos el no mentir y el no robar", comenzó el líder indígena, que sostuvo que no pidió "ayuda" de ningún tipo a instituciones como el Tribunal Supremo Electoral.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-13-13-57-31-asi-quedo-la-embajada-argentina-en-chile-luego-del-ataque

Por el contrario, denunció que durante las movilizaciones convocadas por partidos opositores en su contra el día 21 de octubre se quemaron tribunales departamentales y actas de escrutinio en Potosí, Sucre y Pando. "Hubo fraude, fraude, fraude", manifestó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-13-11-45-24-por-ahora-argentina-no-reconocera-a-jeanine-anez

Posteriormente, Morales criticó el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se reflejaron múltiples irregularidades durante las elecciones presidenciales. Al respecto, sostuvo: "La parte más importante dice que el MAS de Evo ganó, pero que no estaban seguros si en primera vuelta. Entonces, deberían haber dicho que había segunda vuelta, y no llamar a nuevas elecciones".

Ante esta situación, el exmandatario afirmó que el organismo no está al servicio de los pueblos latinoamericanos, sino de EEUU. "Habría que cambiarle el nombre a Organización de los Estados del Norte", expresó.