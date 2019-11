La invitación a los "140 años" de Bianchi y Margarita que se volvió viral

Muchos hablan sobre la gran fiesta de Pampita, la forma en que Roberto García Moritán le propuso matrimonio... Pero ahora el cumpleaños del Virrey logró protagonismo y se volvió viral.

Bianchi y Margarita cumplen "140 años", cifra que corresponde a la suma de la edad de ambos, y se la jugaron con una divertidísima invitación al estilo Carpool Karaoke, conducido por el comediante británico James Corden.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-12-11-43-50-se-les-derrumbo-el-escenario-de-tanta-euforia

En el video difundido, se los puede apreciar haciendo covers de distintos clásicos, tales como: "Yo no quiero media novia", "Zapato Roto", "Será que no me amas" y "Una Cerveza". En lugar de la letra original, consignaron datos claves de la fiesta, como por ejemplo, que todos los invitados deben ir de blanco.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-12-12-4-50-la-atropellaron-luego-de-contestar-una-encuesta-sobre-seguridad-vial

Como los anfitriones esperan gente del exterior, la invitación está cantada en español y subtitulada en inglés.