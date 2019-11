Gabriela Testa: “No hay ningún turista que venga a Mendoza que no visite una bodega”

El vino se ha transformado, según demuestran los estudios, en el principal atractor turístico de la provincia. Este es uno de los resultados que, provisoriamente, arroja el observatorio turístico que arrancó hace dos años.

Gabriela Testa, presidente del Ente de Turismo Mendoza (EMETUR) dialogó con CNN Radio Mendoza y explicó que hace dos años se comenzó con un plan nacional vitivinícola de turismo del vino con tres patas, que son el gobierno de Mendoza, el gobierno nacional y la Secretaría de Turismo que financia el plan, y a ello se sumó la participación de la UNCuyo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-12-7-46-18-proponen-bajar-la-cantidad-de-concejos-deliberantes-para-reducir-costos

“Las estadísticas más serias llevan más tiempo de procesamiento, pero diría por mi experiencia y porque tenemos un anuario estadístico y trabajamos en conjunto con la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas) en atracción de turistas extranjeros, el turismo del vino se convirtió por lejos en el principal atractor, sobre todo en algunos mercados muy significativos, como Brasil”.

Para el turista brasileño el vino es la principal motivación, y para los chilenos sigue siendo la gastronomía, fundamentalmente, “pero reconozcamos que la gastronomía de Mendoza ha tenido un crecimiento y una mejora en sus estándares de calidad, también a partir de este posicionamiento de Capital del Vino, porque el buen comer y el buen beber están vinculados”, agregó Testa.

Y recordó que “cuando nos visitó Rafael Anson, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, entre otras cosas, visualizó que Mendoza tiene una gastronomía internacional en el sentido que tiene muchos extranjeros trabajando en la gastronomía local, así como nuestros profesionales gastronómicos tienen la oportunidad también en el extranjero. Entonces, tienen una preparación más elevada”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-11-21-33-50-la-uncuyo-sumo-el-lenguaje-inclusivo-en-la-facultad-de-educacion

La funcionaria destacó que “como motivador funciona mucho más de imán para el turista extranjero, como dije de Brasil, y también en los mercados que estamos incorporando a partir de una nueva conectividad a Centro América y América del Norte. Acabamos de despedir anoche un grupo de ocho periodistas mexicanos que trajo (la empresa aérea) Latam y hoy llegan de Costa Rica cinco periodistas que harán cobertura, y tenemos dos grupos más este mes con el mismo perfil, con Latam y Copa”.

Capital del vino

La funcionaria recalcó que “ser sede de eventos internacionales –aunque en este caso no convoca gran cantidad de personas– es muy importante porque convocan a líderes de distintos lugares del mundo, públicos, privados y también prensa internacional, que contribuye a la comunicación de la marca Mendoza, más en una instancia tan especial de ser parte de la red de Grandes Capitales del Vino”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-11-18-25-28-mendoza-organizara-la-interwine-china-en-2020

Mendoza forma parte, desde 2005, de una red de Grandes Capitales del Vino, que son diez en la actualidad. En 2006 fue sede de la asamblea anual, volvió a serlo en 2014 y nuevamente lo será en 2021.

Para Testa, “es una gran satisfacción porque Mendoza, a través de su sector público –que lo representa el Ente Turismo Mendoza y Pro Mendoza– y desde el sector privado, en el que contribuyen todas las instituciones vinculadas al turismo y la vitivinicultura, hemos sostenido esta presencia dentro de la red con participación, con seriedad en los procesos que tiene durante el año, no solo en la elección del Best of Mendoza's Wine Tourism –que es un premio internacional importante, cuya fase tiene una instancia previa en cada una de esas diez capitales–, sino también a instancias de comunicación, capacitación, intercambio, incluso becas de estudio y experiencias, que a nuestra provincia le ha sido muy útil en estos últimos 14 años, en el aprendizaje de estar con grandes ciudades con una larga historia vitivinícola, y ecoturística sobre todo, que hace que hayamos aprendido”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-11-11-8-39-6-avanzan-los-trabajos-de-modernizacion-de-la-ruta-82-hasta-cacheuta

“Ese premio del Best of Mendoza's Wine Tourism ha llevado a que mejoremos la calidad y subiéramos los estándares, por lo cual ser sede nuevamente trae la oportunidad de que muchos más mendocinos puedan participar en un evento que muchas veces es privativo porque el viaje es costoso”, concluyó la titular del EMETUR.