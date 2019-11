Mendocinos aplican una novedosa cirugía contra el cáncer de pulmón

Volvieron de la República Popular China dos jóvenes médicos mendocinos, a quienes El Ciudadano entrevistó el pasado mes de junio, previo a su viaje hacia el único centro hospitalario del mundo en el que se realiza cirugía torácica en pacientes con cáncer de pulmón.

En Shanghai, Juan Manuel Carmona y Jorge Abdala enriquecieron sus conocimientos en una técnica de operación no invasiva que ellos aplican desde hace poco. Se trata de una metodología sobre pacientes con cáncer de pulmón que desarrolló el cirujano español Diego González Riva, denominada uniportal.

La práctica ha reducido la morbimortalidad durante la cirugía, tiempo de internación y en forma notable los dolores posoperatorios. Con esta patología el paciente operado con antiguas técnicas tenía un alto riesgo de muerte, en tanto que con la nueva técnica no tiene más de tres días de internación hospitalaria.

Carmona y Abdala constituyen el único equipo del país –y por supuesto de la provincia– que aplica esta técnica quirúrgica que perfeccionaron en el Shanghai Pulmonary Hospital.

En ese centro médico, único en el mundo, donde se desarrollan 110 operaciones diarias, se instruyeron por más de seis intensas horas diarias durante 35 días. Para ellos, según manifiestan, “es volver a volcar nuestro aporte a nuestra provincia, que tiene equipamientos y muy buenos profesionales para enfrentar el sostenido crecimiento del cáncer de pulmón”.

En un nuevo diálogo exclusivo con El Ciudadano, el doctor Carmona expresó: “Comprendimos aún más ese gran objetivo profesional que tenemos, poder aportarle a la comunidad toda una nueva técnica quirúrgica. Hay que reconocer que habíamos comenzado a aplicarla y notamos en nuestra experiencia en Shanghai que no estamos tan lejos de lo que se hace en los primeros lugares de la medicina del mundo”.

“Tenemos hospitales y casi todo para poder desarrollar y ofrecer las técnicas o métodos para tratar el cáncer de pulmón. En ese sentido creo que en Mendoza, tanto en los efectores públicos como privados podemos ofrecer este tipo de servicios. Y resalto el Hospital Santa Isabel de Hungría, que cuenta con el instrumental completo para llevar a cabo cirugía uniportal”, agregó.

Por su parte, el doctor Abdala destacó: “Nosotros hemos traído una caja con todo un instrumental que no hay en el país. Ya hemos comenzado a operar con el mismo, aún en los pacientes cuya obra social no cubre este ítem. Queremos ofrecer y aplicar esta técnica quirúrgica tanto en el ámbito privado como público. Está la técnica con el instrumental que trajimos al servicio de los pacientes, a pesar de que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo con las obras sociales”.

Veinte cirugías mensuales

En otro tramo del diálogo, Carmona destacó: “Cuando volvimos de la especialización en China, encontramos mayor respaldo para ofrecer diferentes variantes de la técnica a aplicar en pacientes que tienen tumores en la cavidad torácica. De allí que, desde que hemos llegado, tenemos cuatro casos operados con la nueva técnica, observando una muy buena recuperación del paciente, ya que recibió una cirugía amplia y receptiva. Así pudimos sacar completamente un lóbulo pulmonar a través de este tipo de incisión, con una recuperación óptima a los tres días y el alta del paciente”.

Y agregó: “Destaco que hace poco nos derivaron un joven paciente que padece síndrome de Rubinstein. Un caso absolutamente raro en nuestra provincia con pocos detectados a nivel mundial. Es un síndrome que conlleva una alteración genética que tiene un fenotipo específico, que en el caso del hombre tiende a desarrollar cáncer de esófago y en el caso de la mujer, cáncer de útero”.

Al interesarnos en el caso, por sus únicas características, el profesional, disculpándose por no dar mayores detalles, dijo: “Nuestro paciente ha desarrollado un cáncer de esófago medio o torácico. El joven ya inició con colegas oncólogos un tratamiento de inducción con muy buena respuesta. Este paso le da la posibilidad de transformarlo en quirúrgico y entonces sobrevendría la aplicación de nuestra técnica receptiva uniportal tendiente a la curación”.

Finalmente Abdala explicó: “Constituimos el único equipo de cirugía torácica que realiza en la provincia 20 operaciones por mes. Nosotros le ofrecemos al paciente operaciones de vanguardia y tratamientos complementarios. El viajar a China para perfeccionar la técnica quirúrgica mini invasiva y llevarla a cabo en Mendoza, es poner a disposición de la gente lo último de la medicina del mundo”.

“Por eso, y por el conocimiento que se ha tenido de nuestro trabajo en la provincia, la comunidad médica internacional nos hace partícipes de un evento mundial. Será en el mes de agosto del próximo año en la ciudad de Pittsburg (Estados Unidos), donde cirujanos especializados en cirugía torácica veremos lo último en la especialidad. Porque debe quedar en claro que también desde nuestra especialidad plantamos batalla a un cáncer muy agresivo y tratamos de salvar vidas, que es nuestro fin último”, aseguró.

Una enfermedad que ataca a hombres y mujeres por igual

El cáncer es una de las enfermedades que afectan fuertemente a la población, específicamente el de pulmón es uno de los de mayor impacto es por ello que el 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Cáncer de Pulmón.

De acuerdo a los datos más actuales del Global Cancer Observatory (GCO), el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ya que cada año se presentan 1,8 millones de nuevos casos y se registran alrededor de 9,6 millones de defunciones.

Los tres principales tipos de cáncer con más índices a nivel mundial son el de mama, próstata y pulmón. De este último, tan solo en 2018 el GCO registró 2,1 millones de casos, con 1,8 millones de decesos.

Se conoce como cáncer de pulmón al crecimiento anormal, rápido y desordenado de las células bronquiales y pulmonares, de las que existen dos tipos: de células pequeñas (CPCP) y de células no pequeñas (CPCNP).

El primero se caracteriza por la rapidez en la metástasis y el crecimiento, además de su agresividad y representa el 20 por ciento de los casos. El segundo es un término genérico que se emplea para denominar varios tipos de cáncer de pulmón donde las células cancerosas de cada tipo se multiplican y se diseminan de formas distintas.

Cuando se inició la epidemia del cáncer de pulmón, más del 90 por ciento de los casos se atribuyeron al tabaquismo; sin embargo, estudios recientes han revelado que otros factores, como el humo de leña, ha contribuido al incremento de este padecimiento.

Otras razones que han influido en el desarrollo de este cáncer es la exposición a humo de segunda mano, es decir, ser fumador pasivo, exposición a gases como el radón, al asbesto y por supuesto los antecedentes familiares, según explica Christian Patricio Camacho Lima, médico oncólogo del Hospital DioMed, de México.