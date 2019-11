La UNCuyo sumó el lenguaje inclusivo en la Facultad de Educación

El Consejo Directivo de la Facultad de Educación de la UNCuyo, admitió el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en tesis de grado y posgrado, en monografías y trabajos prácticos, aunque aún no hay una normativa que lo regule.

Además se dictarán jornadas de sensibilización con una propuesta de reglamentación para debatir el tema y acordar democráticamente su implementación en esa Unidad Académica.

Las transformaciones sociales y garantizar derechos en temas de género y diversidad, es uno de los ejes que se propuso la actual gestión de la Facultad de Educación de la UNCuyo.

Durante este año investigadores y docentes propusieron la creación del Área de Géneros y el Instituto de Educación, Sexualidad y Derechos. De este modo, Educación y Ciencias Políticas buscan asegurar derechos de sus comunidades en temas de género y diversidad.

Entre sus objetivos principales se puede mencionar contribuir al cumplimiento de lo establecido en la Ley 26.150 y los lineamientos curriculares respectivos a la formación docente y la Educación Sexual Integral en el ámbito de la Educación Inicial, Primaria y Especial.