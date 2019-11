El Comité Nacional de la UCR llamó hoy a la paz social en Bolivia y rechazó "injerencias externas" al país, a la vez que repudió "el Golpe de Estado", al destacar la importancia de defender "el pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica" en la región.

En un comunicado, la UCR aseguró que "cuidar la democracia en el continente implica un esfuerzo por calificarla. No a las trampas! No a las injerencias externas! No al Golpe de Estado! Si al pluralismo, la democracia y la convivencia pacífica".

A través del texto, las autoridades del máximo organismo partidario de la UCR, que encabeza Alfredo Cornejo, llamaron "a la paz social y a elecciones libres y transparentes" en Bolivia y sostuvieron que "el continente necesita recuperar la normalidad institucional, en base a una observancia estricta de los procesos electorales".

Comunicado de la @UCRNacional sobre la situación que atraviesa Bolivia: https://t.co/pB8MX2ihw8 — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) November 11, 2019

"No es justo someter a las sociedades al agobio, por una vocación de perpetuidad ilegal. Las autoridades electas en cada comicio deben gozar de la legitimidad que da la limpieza en dichos procesos", señala el comunicado.

Asimismo, la UCR afirmó que "el cuidado en los procesos, el respeto a la división de poderes, las reglas de equidad en la competencia política son el fundamento de la convivencia cívica. Las tensiones deben resolverse en su marco legal sin injerencias ajenas al poder civil".