Boca sumó una nueva derrota en la Superliga Argentina, esta vez por 2-1 frente a Lanús, y se bajó de la cima del campeonato, donde ahora quedó Argentinos Juniors. Luego del partido, Carlos Tevez habló de todo.

El ‘Apache’ dialogó con Fox Sports y se refirió al presente de su equipo: “El de hoy también es un golpe duro: no pudimos ganar para mantener la punta. Pero tenemos que salir lo más rápido posible de esto“, aseguró.

Tevez tiene contrato con el Xeneize hasta diciembre, y luego el futuro de su carrera es todavía incierto, pero él no quiere adelantarse. “Déjenme disfrutar de estos partidos que para mí son únicos. Estoy metido en lo que queda, en tratar de dejar a Boca lo más arriba posible y alentar a mis compañeros o al que le toque jugar para levantar cabeza. Todavía estamos peleando el campeonato”, declaró.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-31-23-45-11-lanus-derroto-a-un-desentonado-boca-y-lo-bajo-de-la-tabla

Y sobre la posibilidad de que no se le renueve el contrato en Boca, afirmó: “Sé que es así. Cuando volví de China, firmé dos años, y la cosa no está para pensar en mi contrato. Boca está pasando un momento movido. Venimos de perder con River, un clásico, quedar afuera, entonces no se puede poner mi contrato como prioridad. Habiendo elecciones este año, creo que la dirigencia que venga puede tener otro proyecto y me parece bárbaro”.

Y además, dejó en claro que tiene “un amor profundo” por Boca y que es el “único” club de Argentina en el que jugaría, luego de que se conocieran las pretensiones de Vélez. De todos modos, aseguró que su retiro llegará cuando él lo crea conveniente: “Me voy a retirar cuando yo tenga ganas, y no porque no firme con Boca”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-31-23-32-32-la-seleccion-sub-17-logro-un-gran-triunfo-frente-a-camerun

Finalmente, el ‘Apache’ bancó al DT Alfaro: “Creo que Gustavo está haciendo un gran trabajo, no es fácil agarrar Boca después de perder una final”, y aseguró que si estuviera peleado con él, no jugaría: “Me haría el boludo, pero estoy respaldando y poniendo el pecho con todos mis compañeros”, concluyó.

Fuente: Vía País