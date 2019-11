Experiencias Ciudadanas | Carmen Laffont y su proyecto Creando Puentes

Carmen Laffont lleva 36 años en la docencia en la provincia de Mendoza, y en su vasta carrera se ha encontrado con cientos de historias movilizadoras que la llevaron a proyectar 'Creando Puentes'

Como directora del Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) Marilín Penna de Ferro de Fray Luis Beltrán, ha luchado contra la deserción escolar de mujeres con realidades muy complejas en sus hogares.

Se trata de jóvenes del barrio 12 de octubre que debieron ayudar su contacto con la educación porque son madres, muchas veces con varios hijos, y deben mantener su hogar. En esa configuración, no hay lugar para la continuidad escolar lo que determina que muchas de ellas no tengan chances de conseguir un trabajo para poder alimentar a su familia.

Según contó Carmen, el proyecto está destinado a ayudar a las mamás a seguir estudiando, cuidando a sus hijos. "Tuvieron que abandonar la educación secundaria o primaria y hay algunas que son analfabetas ya que no han podido acceder al sistema educativo, porque no tienen apoyo familiar y ni siquiera pueden contar con las guarderías".

"Son mamás que tienen a cargo muchos hijos y son las jefas de hogar, entonces para poder dedicarse a ellas necesitan la ayuda en el cuidado de sus hijos".

Creando Puentes propone que en el horario vespertino y nocturno exista un aula donde se pueda cuidar de esos niños, dar una comida con proteínas y colaborar con la realización de las actividades escolares. Además el proyecto tiene previsto ofrecer a las madres cursos para que aprendan cocina, huerta y otras labores que les den herramientas.

También está previsto que se den cursos de educación sexual, ya que Carmen cuenta que es "uno de los aspectos que más nos preocupan para que ellas puedan aprender a cuidarse, que les enseñen a sus hijas; para evitar que comiencen a ser mamás a edades muy tempranas".

"Fue muy duro encontrarse con esa realidad, encontramos a varias alumnas que habían abandonado la escolaridad. Ellas ya habían fracasado en la escuela secundaria, comienzan en el CEBJA, son mamás adolescentes y vuelven a abandonar; porque no pueden asistir sin cuidar a sus hijos. Eso fue lo que a nosotros nos motivó a investigar y allí encontramos las mamás que dejaron de estudiar; eso nos llevó a pensar la manera de que esas exalumnas volvieran" relató.

Para finalizar, Carmen quiso dejar un mensaje para todos aquellos que buscan empezar un camino solidario y no saben cómo: "siempre es posible, siempre nos vamos a encontrar alguien que nos ayude. He recibido en este tiempo tanta alegría por personas que he conocido y que quieren ayudar. El hecho es empezar".