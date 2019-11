En un cierre de Mundial con muchas emociones para Nueva Zelanda, los All Blacks se impusieron con autoridad a Gales por 40-17 y se quedaron con el tercer puesto de la Copa del Mundo de Japón 2019.

Los hombres de negro salieron decididos, como si todo lo que se habló en la previa sobre lo difícil que es jugar esta instancia luego de perder la chance de jugar la final y sobretodo, por la forma en que los All Blacks cayeron con Inglaterra. Por eso la historia les demandaba una buena producción y así encararon el primer cuarto de hora.

Con el juego que los caracteriza complicaron la defensa roja y a los cinco minutos llegó el primer try con un quiebre por el centro que Joe Moody culminó con una gran corrida, pegada a los palos. A los 13' llegó la segunda conquista con otra buena combinación que el gran Beauden Barrett cambió por try. De esa manera, el fullback se convirtió en el tercer máximo goleador histórico de los All Blacks.

La diferencia obligó a los dirigidos por Gatland a arriesgar un poco más y por eso un penal accesible lo cambiaron por line en busca de los cinco puntos. El line y maul terminó dentro del ingoal, pero no sirvió para sumar porque la defensa trabó la pelota antes que apoyen. Pero el peligro no se alejó y a los 19 minutos, Hallam Amos consiguió el try del descuento.

Envalentonado y sintiéndose algo más cómodo en la cancha, el Dragón fue por más y se metió de nuevo en partido con el penal de Rhys Patchell para quedar 14-10 abajo a los 25.

Sin embargo, los All Blacks encontraron ese plus que le dan las individualidades. Sonny Bill Williams contrarraqueó en campo galés y robó una pelota que tras tres puntadas, encontró a Ben Smith en velocidad quien dejó dos hombres en el camino y con una pirueta de espalda logró apoyar el tercer try, el primero en su cuenta personal. Pero antes que finalice el primer tiempo, el histórico wing -otro que se despedía del seleccionado- consiguió su segunda conquista tras una gran habilitación de Aaron Smith y un hand-off exquisito para apoyar contra la bandera y dejar a Nueva Zelanda 28-10 arriba en el entretiempo.

Steve Hansen embraces his players and staff after he coached his final game for the @AllBlacks #RWC2019 #NZLvWAL pic.twitter.com/VwKJJA2MJ4 — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 1, 2019

En el arranque del complemento, Nueva Zelanda volvió a mover el marcador con otra gran intervención de Sonny Bill Williams quien con un gran offload habilitó a Ryan Crotty para culminar una exquisita jugada y ampliar la ventaja.

En el minuto 17 del complemento se dieron varias emociones en simultáneo porque se retiraron reemplazados y de esa manera se despidieron de su seleccionado, Sonny Bill Williams y Ryan Crotty por el lado de los All Blacks y el capitán galés Alun Wyn Jones, todos bajo una intensa ovación.

Y dos minutos después, llegó una nueva conquista para Gales que insistió con el maul y fue Josh Adams quien culminó la maniobra. En los últimos veinte minutos, se repartieron la posesión y sólo Richie Mo'unga desequilibró para aumentar la ventaja y llevar el tanteador a 40-17.

Fue un duelo a la medida de los dirigidos por Steve Hansen, quienes desplegaron el juego que más les gusta y pusieron fin a una era llena de éxitos: con el tercer puesto, se despidieron varias leyendas del seleccionado: el propio entrenador, el capitán Kiera Read y la estrella Sonny Bill Williams, entre otros. Para los Dragones, fue el adiós del head coach, Warren Gatland quien también cerró una etapa brillante.

Fuente: ESPN