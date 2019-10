La oposición no cede y sigue bloqueando tres proyectos del ejecutivo

Por tercera vez y en el transcurso de pocos meses, el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, se presentó ante la comisión ampliada de Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados. El tema recurrente, polémico por cierto, es conseguir la autorización parlamentaria para el financiamiento de tres obras que integraron un paquete de cuatro, solicitadas por la administración de Alfredo Cornejo.

Como en anteriores encuentros, el tema tuvo un traumático tratamiento. Sobre todo por la cada vez más cerrada postura de la oposición de dar luz verde a los proyectos. Esencialmente al de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), que ya tiene aprobado un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 25 millones. Un crédito que podría terminar en otras provincias que lo solicitaron con igual objetivo si no avanza en Mendoza su aprobación.

La oposición argumenta que el “Poder Ejecutivo provincial no muestra el grado de deuda global que tiene Mendoza como para asumir más puntos de deuda, con el agravante de que es en dólares”.

En tanto, desde el oficialismo se responde que “no existe aumento de deuda, ya que la provincia lleva dos años con superávit, lo que implica no generación de deuda”. Y se advierte que de no tomarse el financiamiento de BID, no solo se perdería el crédito de inmejorables facilidades de devolución, sino que agravaría el destino final de la basura, perjudicando al medio ambiente y la negativa a solucionar la vida de mucha gente que vive en el medio de los residuos en el vaciadero de El Borbollón”.

Sobre el tema, El Ciudadano obtuvo datos sobre el proyecto GIRSU, que aportó la directora de Protección Ambiental de la Provincia, Miriam Scalani, quien explicó que “contempla tres etapas, que no solamente es el relleno sanitario, sino la implementación de puntos verdes en todos los municipios para promover el reciclado”.

“El desecho de estos materiales que no se pueden reciclar va a una planta de compostaje. Finalmente, el resto del desecho iría a un relleno sanitario, previa utilización de esta basura para la generación de energía. Entonces minimizamos el impacto a través del relleno sanitario y maximizamos el control ambiental en todos los vectores que puede promover el tema de los residuos. Concluyendo, será la remediación de los basurales existentes: Cacheuta, Campo Pappa y Puente de Hierro”, indicó la funcionaria.

En cuanto a la situación de mucha gente que vive y depende de la basura, Scalani resaltó que “también es importante la formalización laboral de los trabajadores que viven actualmente del reciclado de los basurales. Se llevaría a cabo con una planta de separación que les permitiría trabajar dignamente en esta actividad”.

“La provincia da toda la explicación sobre la deuda”

Por su parte, el titular de la cartera política provincial, Lisandro Nieri, le aseguró a El Ciudadano que “los números están y está todo absolutamente claro en el proyecto. Hoy solo se ha reiterado un resumen del mismo, de algo que oportunamente informamos hace algunos meses atrás. Inclusive en ese momento esta Legislatura emitió un comunicado que expresaba que el proyecto se aprobaría inmediatamente culminadas las elecciones. Por eso hemos venido a retomar el tema con números de los tres proyectos que están pendientes: el acueducto ganadero La Paz, de US$ 13 millones; la doble vía Junín-Rivadavia por US$ 12,8 millones y la GIRSU, de US$ 25 millones. Números que están con claridad y nosotros hemos llegado a evacuar toda la duda que haya al respecto”.

Al consultarle sobre la reticencia de diputados del PJ, Nieri dijo: “Los señores legisladores de la oposición nos han solicitado una serie de datos de estos proyectos, como así de la situación actual de la provincia, un punto que fácilmente se puede verificar en la página oficial del Ministerio de Hacienda. Aún así, confeccionaremos un pormenorizado informe de todo lo que nos piden”.

Sobre la máxima preocupación de los bloques opositores sobre la deuda que deja Cornejo, el ministro respondió: “No tenemos que disociar con los resultados de deuda. Cuando hay resultados negativos se genera deuda y hoy afortunadamente, desde hace dos años que la provincia tiene superávit. Por lo tanto, en esa situación no existió generación de deuda. Hay que recordar aquellos tiempos (2015, cuando Mendoza gastaba más de lo que ingresaba y generaba deuda. Hoy no es así en la provincia. De todas maneras aclaramos que en servicios de deuda con organismos multilaterales ya se pagaron US$ 34 millones y quedan US$ 64 millones que estamos por pagar. Por lo tanto estas obras no incidirán en esa deuda, porque tienen un proceso de ejecución que a medida que se va ejecutando la obra se incurre en la deuda, lo que significa que no se incurre en todo al instante. Por lo tanto esto no alcanza a ser los servicios que hemos pagado a los organismos multilaterales”.

“Vecinos pagarían millonarios costos de dos deudas”

El motivo de la dura postura asumida por la oposición fue explicado por el diputado Jorge Tanús (PJ), quien aseguró que “hay muchas dudas. Muchas dudas y premura sobre la difícil situación que hoy tiene Mendoza a nivel de deuda y de financiamiento. La provincia está muy comprometida con $110.000 millones de deuda que tiene que pagar en los próximos cuatro años. Entonces vemos que el gobernador está empecinado en seguir endeudando la provincia en dólares”.

“Hemos puesto una serie de exigencias, sobre todo de información, para poder tomar una decisión adecuada que no perjudique a los vecinos que representamos. Por eso el ministro (Nieri) se llevó esas inquietudes, sobre todo en el tratamiento de la basura del Gran Mendoza”, agregó.

En cuanto a por qué poner el foco en el tratamiento de la basura, explicó: “Habrá una concesión por muchísimo años de la planta de tratamiento, que hay que pagar todos los meses. Y el detalle es que esa concesión en los años venideros la pagarán los vecinos y ellos merecen conocer el detalle de ese costo. Sobre todo el multimillonario costo de transporte para llevar toneladas de basura a un sitio final. Un aspecto oneroso que deben pagar todos los vecinos del Gran Mendoza. Por eso hay cuestiones presupuestarias de la deuda que pagan todos los mendocinos y de la operación de este servicio, que también debe saldar la gente”.