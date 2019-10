Messi la tiene cada vez más clara: quiere retirarse en Barcelona

El futbolista Lionel Messi aseguró que cada vez tiene "más claro" que quiere retirarse de la actividad profesional jugando para el Barcelona y dijo que, si bien soñó con jugar en Newell´s, "hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere".

"Cada vez tengo más claro que me quiero retirar acá. Sobre todo por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos aquí y por no cambiarle las amistades a los niños.

No quiero que eso se rompa porque me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado", reveló.

En una entrevista que el concedió a la emisora española RAC 1 Messi manifestó acerca de jugar en Newell´s: "Siempre soñé jugar allí, vivir el fútbol argentino, que es muy diferente a cualquier parte del mundo, pero hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere".

Al ser consultado acerca del momento que vivió en relación a los problemas con Hacienda dijo: "Fue muy difícil para mí y mi familia porque la gente no se entera de lo que pasa. Escucha de oído y opina. Un sector de la prensa ayudó a que eso fuera así".

"Fui el primero y por eso fueron tan duro. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban a por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada", expresó.

En ese sentido Messi reveló que pensó en irse de Barcelona: "Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme. No por el Barça, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá. Tuve las puertas abiertas de muchos, pero sin oferta oficial porque todos sabían que quería quedarme. Esa situación iba más allá de lo que yo sentía por esta casa".

Más tarde habló acerca de hasta cuando se lo podrá ver en cancha: "Yo me voy midiendo cada año y veo si estoy bien, mal, si puedo seguir. No puedo decir hasta equis edad. No quiero estar sin poder moverme".

También opinó de uso del VAR: "A mí me gusta el VAR y estoy a favor, pero creo que todavía está dejando muchas dudas. Muchas dudas, maneras de ver alguna jugada y que todavía estemos dudando de si es o no".