Victoria Donda frenó la detención de un joven con presunto pedido de captura

La diputada nacional Victoria Donda intervino este lunes un procedimiento de "control poblacional" que realizaba la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a un joven vestido que vendía pañuelos descartables en la zona de Corrientes y Callao, en pleno centro porteño.

Un transeúnte capturó el momento en que la candidata del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires notó la detención y se ofreció para ejercer de abogada para defenderlo.

Según contó la propia Donda, la situación comenzó cuando ella salió de retirar a su hija de una escuela de la zona del Congreso Nacional: "Vi que en una esquina estaba un chico con una bolsa llena de pañuelos, rodeado por policías, entonces pregunté qué era lo que ocurría", comienza el relato la diputada.

"Ellos me responden mal, me dicen que me retire, que están en un operativo y que me fuera de ahí", cuenta. Lo que sigue quedó grabado por uno de los celulares que capturó el momento. "¿Cuál es el procedimiento?" consultó a los oficiales, mientras se presentaba como la abogada del joven. Al mismo tiempo se oye una voz masculina en off que dice "además es diputada".

La Policía quiso negarle la decisión, pero dudaron cuando notaron que se trataba de una miembro del Poder Legislativo: "Tenemos una orden de hacer control poblacional que hacemos en Constitución, Once, retiro, en todos lados. Es a modo de identificación".

Con el correr de los minutos comenzaron a llegar cada vez más policías. Dos patrulleros y ocho oficiales en total: "Me parecía una exageración. Según me dijo el chico, estaba retenido desde las dos de la tarde y esta situación ocurrió casi a las cuatro y media".

Lo que se supo más tarde es que el chico tiene 18 años y que poseía un pedido de captura vigente desde el 15/05/18.