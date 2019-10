Arrancó el juicio a Matías Roby, exministro del gobierno de Paco Pérez

Ayer comenzó el juicio contra el ex ministro de Salud, Matías Roby, a raíz de una denuncia que fue presentada por AMPROS, y en las acusaciones se cuenta el no haber cumplido con los horarios de trabajo, no firmar planillas de asistencia y haber presentado certificados apócrifos para justificar sus inasistencias al trabajo.

Isabel Del Pópolo, quien es titular de la asociación denunciante, señaló a los medios que las presuntas irregularidades comenzaron “en el momento en que entró Matías Roby como ministro y empezó una persecución hacia los profesionales, sobre todo profesionales médicos, incluso con una degradación pública, en los medios. Fue una agresión que no entendemos por qué”.

Además, precisó: “Estando inclusive reunidos con ATE, con Raquel Blas en aquel momento, ellos tenían información por un lado, nosotros por otro, por nuestros colegas de que había irregularidades en la historia de empleado público de Matías Roby”.

La dirigente también explicó: “No me mueve ningún hecho de venganza ni nada por el estilo, simplemente quiero que se llegue a la verdad”.

La pena que enfrentaría, en el caso de ser hallado culpable, es de 2 años de prisión, y la imputación es fraude a la administración pública. En la otra instancia del juicio, la de la Acción Civil, establecerá cuánto es lo que habría cobrado de más, para que eventualmente sea reintegrado al erario público.