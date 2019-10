El actor y humorista argentino Alfredo Casero, se vio envuelto en un tenso momento al tener un exabrupto con el dueño de un bar. Todo quedó documentado en un video que filmó una persona que se encontraba en el sitio.

Casero discutió con el propietario del sitio por su posición política (apoyo a Macri). El cruce entre ambos fue fuerte y hubo hasta amenazas.

Según el video que difundió Confrontados en la tarde de este martes, se lo puede observar a Alfredo Casero retirándose del lugar y gritando: “Tengo veinte años menos que vos e igual me la banco. Me estás echando de tu negocio porque tenés la seguridad. ¿Qué querés que te diga? Lo lamento por tu mozo que es una buena persona”, a lo que el dueño del bar le responde que “se vaya a tocarle el tambor a favor de Macri”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-8-10-11-55-estas-son-las-fotos-de-pampita-y-su-novio-en-la-playa-de-las-que-todos-hablan-en-instagram

Algunos de los comensales que se encontraban en el sitio se sumaron al conflicto, para decirle al dueño del sitio que ellos también apoyaban al gobierno de Macri. "Mirá que somos varios acá que tocamos a favor de Macri, ¿Qué querés quedarte sin clientes, viejo boludo?", se escucha en el salón.

"Lamentablemente no tenés clientes peronistas”, dijo Casero al tiempo que le dice al dueño del lugar, que él tiene "medio millón de seguidores en Twitter", por lo cual "la cagada" va a ser para él y para "su negocio" se lo escucha decir al emblemático protagonista de “Cha cha cha”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-10-7-21-42-38-sabrina-rojas-rompio-el-silencio-sobre-las-fotos-intimas-de-luciano-castro

Casi llegando al final, Casero enardece por una supuesta amenaza que le realiza el dueño del restaurante, “¿Me estás amenazando con que me vas a matar?, dice Casero, "Este es mi abogado, mirá. Me estás amenazando con que me vas a matar y que aunque tengas ochenta años te la vas a bancar, pelotudo”, agrega Casero. "Por chorro", replica el propietario.

“Yo no soy chorro, yo te garpé lo que vos quisiste”, le contestó el artista y se retiró del sitio triunfante con el apoyo de los presentes.