Lo que dejó la marcha del #SiSePuede en Mendoza

Dicen que impresionó a los organizadores y a los visitantes. A unos porque juran que no se forzó a movilización alguna, a los otros porque supera a muchas que ya se hicieron en el país. Lo cierto es que el sábado, a pleno sol, el remodelado espacio verde capitalino a la vera de la Costanera, se colmó de gente que al grito de ¡sí se puede!, recibió al presidente Mauricio Macri.

Fue un acto político en la campaña presidencial con las características que Cambiemos lo está presentando en toda la geografía nacional. En un reducido palco el gobernador Alfredo Cornejo, su vice Laura Montero, el gobernador electo Rodolfo Suarez, su vice Mario Abed, el presidente del PRO Omar de Marchi, con otros dirigentes, acompañaron a Mauricio Macri que subió de la mano de su esposa, Juliana Awada. Allí, ante entusiasta concurrencia de mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y niños, el primer mandatario habló y reflexionó de lo que él dice, el país que viene. No sin antes reconocer la dura realidad que vive la nación y pedir disculpas públicas por ello, en especial a la clase media.

Antes del acto Macri con Cornejo visitó el Polo Judicial que se encuentra detrás de San Felipe y después compartió con una joven familia, residente de los departamentos del Plan Procrear entregados en la ciudad capital.

Diario El Ciudadano realizó cobertura especial en el Parque O´Higgins. Por eso en la previa mantuvo breve diálogo periodístico exclusivo con el Secretario General de la Presidencia de la Nación, Fernando de Andreis. El alto funcionario se refirió en primera instancia al significado de la llegada de Macri a Mendoza:

“Estamos felices del recibimiento que esta multitud le brinda al presidente Mauricio Macri. Donde notamos en plenitud el buen momento de conexión que hay entre Mauricio y la gente. Sobre todo explicar el porqué de la posibilidad de tener cuatro años más de gobierno para seguir transformando a la Argentina”.

-¿Mendoza y el triunfo del domingo 29 es clave para revertir el resultado de las primarias nacionales?

“El Frente Cambiemos que constituimos en el 2015, debe ser de las experiencias de coalición más exitosas de la política argentina. Nadie daba un céntimo por nosotros cuando arrancamos en ese año y después de cuatro años nos presentamos en las presidenciales, revalidando en Jujuy, Mendoza, Corrientes y con las enormes expectativas de hacerlo en la Nación”.

-¿Se ha superado el encontronazo de Alfredo Cornejo con Mauricio Macri?

“Cuando vos encarás los problemas que tiene la Argentina de frente, diciendo la verdad y sobre todo con restricciones presupuestarias, siempre habrá tirantez. Alfredo (Cornejo) es de una personalidad y convicciones muy fuertes. Con miradas distintas en muchos temas y al revés de los que muchos piensan, eso nos enriquece, nos fortalece. El presidente respeta y valora mucho, cuando alguien le dice la verdad de frente, como lo hace Alfredo (Cornejo). Eso es necesario, como todo el aporte del radicalismo”.

En Argentina se están juzgando a funcionarios y empresarios corruptos

Otro alto funcionario que acompañó al presidente es el titular del Sistema Federal de Medios Hernán Lombardi. Quien al preguntarle El Ciudadano de la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, respondió escuetamente: “No opinamos sobre fallos de la justicia y nada puntualmente de ella. Pero sí decimos que se acabó la impunidad, porque esa justicia está juzgando y procesando a funcionarios corruptos y empresarios corruptos, como nunca antes en la Argentina”.

En cuando a la reiterada iniciativa de aplicar una CONADEP de los periodistas, dijo: “es una barbaridad por dos motivos. Porque es una desmesura faltando el respeto a los derechos humanos en la Argentina. La segunda desmesura es llevársela al periodismo: ¿a quién van a investigar y por qué van a investigar a los periodistas?, ¿por lo que opinaste, por lo que dijiste? Volviendo a la etapa de 678 donde orinaban a los periodistas. Es como volver a una menguada advertencia a la libertad de expresión. Por eso no me conforman las declaraciones de Alberto Fernández, sobre este tema. Debería ser más tajante y contundente”:

Discursos valorizando a la gente y lo que ella espera y necesita

Ya sobre el acto del sábado, resaltamos las breves expresiones del gobernador Alfredo Cornejo. Quien en fuerte tono y ácidas críticas a la oposición expresó: “Ustedes, los que han venido y los que se han movilizado por su propia cuenta, representan a esa Argentina que quiere trabajar, producir y esforzarse en paz, con libertad y sin ningún abuso del poder”.

“Ciudadanos que no quieren inseguridad, con delincuentes sueltos en la calle y ellos trabajando con redoblado esfuerzo, para continuar alimentando a un montón de vagos que tienen protección política. Por eso, reitero, ustedes representan a muchísimos argentinos y mendocinos, que hoy no están aquí pero que quieren ese país que ustedes representan”.

Por su parte el presidente Mauricio Macri, entre otros conceptos expresó: “Nosotros no nos resignamos, creemos que hay una Argentina mejor para todos y que está mucho más cerca de lo que podemos ver. Estoy acá porque creo en todos nosotros por lo que vamos a hacer por el futuro de la patria. Debemos cuidar la democracia y queremos vivir en paz. Creemos en la honestidad, respetar al otro y vivir en libertad. Queremos construir y no destruir, con un futuro mejor para nuestros hijos. Por eso no bajamos, ni bajaremos los brazos. Expresando un no a la impunidad”

“La clase media de este país –resaltó- se ha hecho cargo del mayor esfuerzo. A ella le quiero decir que la escuché, que la entendí, tomé nota y comprendí. Y como le dije recién a un matrimonio mendocino, ahora viene algo distinto. Porque todo lo que hemos hecho no ha sido en vano, ya que ahora viene el crecimiento, la mejora en salario, alivios a fin de mes. Todo eso viene, porque quienes estamos hoy aquí en Mendoza estamos comprometidos en ser parte de la solución y no del problema”.