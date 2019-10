Este jueves llega a Mendoza “Contenido Sexi (contenido con propósito)”

El próximo jueves 10 de octubre llega a Mendoza Beta Suárez, de la mano de Mili Castillo y Planners Eventos con su capacitación en redes sociales “Contenido Sexi (contenido con propósito)”. Diseño, estrategia, planificación, medición y propósito de tu contenido en redes sociales, con acento en Instagram, son algunos de los temas a desarrollar en la cita que será a las 16 en el Auditorio Adolfo Calle (Primitivo de la Reta 1042, Ciudad).

“Contenido Sexi” es una capacitación profesional, donde se estudian y aprenden las herramientas concretas y disponibles en este ecosistema de comunicación que cambia todo el tiempo. Tiene como objetivo que los participantes aprendan a construir contenido de acuerdo a los propósitos de su marca.

“Cuando no sabemos para qué estamos compartiendo lo que estamos compartiendo, nos frustamos. Primero porque no tenemos claro a quién le estamos hablando y para qué le estamos diciendo lo que le estamos diciendo. Entonces sentimos que todo lo que hacemos no funciona”. Durante la capacitación se aprenderá cómo construir contenido para un emprendimiento, marca personal o empresa que funcione en las redes sociales.

Lograr los objetivos de comunicación en redes sociales no es mágico, requiere de una preparación profesional para que el contenido que se genera realmente conecte con el público objetivo, con la audiencia real, que es la que puede consumir lo que se vende.

Para lograr estos objetivos durante la capacitación se desarrollarán las herramientas en un ámbito de trabajo intenso, pero también divertido en donde se brinda mucha información accesible para todos los que están trabajando con redes sociales.

Beta Suárez es Lic. en Comunicación Social y cuenta con más de 69 mil seguidores en su cuenta de Instagram: “Mujer, madre y argentina”.

Tiene 1 marido genial, 2 hijas inquietas, 2 gatos obtusos, 1 empresa en argentina y 1 blog a puro corazón. Según el día, te cambia el orden. Especializada en gestión de contenidos, creadora serial de contenido digital, capacitadora y speaker muy activa en diversas áreas.

Es escritora, autora de "Las madres tenemos derechos" y de MujerMadreArgentina.com.ar desde 2005. Escribió para Disney, Netflix, medios nacionales e internacionales.

La marca de ropa VER hizo una cápsula de prendas con sus frases. Directora de Lazos - Servicios de Información (Press clipping + análisis, 17 años en el mercado). StoryTeller, techie, seriéfila, nerd, coffee lover, travel narrator, music addict, shoes aholic, food taster y beer explorer.

Para más informacion contactarse a info@plannerseventos.com.ar o al teléfono 261 5630231. Inscripciones en Kirih.com.