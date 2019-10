Godoy Cruz perdió 4 a 2 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el encuentro que disputan en el estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la novena jornada de la Superliga.

Una vez finalizado el encuentro, el DT del Lobo se dirigió hacia la zona mixta para brindar su conferencia de prensa. En la misma evaluó la victoria de su equipo y le dejó un especial mensaje a los hinchas del Expreso.

"La verdad que tengo que agradecer a los hinchas de Godoy Cruz. Como argentino los amo de verdad, siempre que vine a Mendoza me han tratado muy bien, así que muchas gracias".

La explicación de Maradona sobre su encuentro frustrado con Víctor Legrotaglie

En la previa del partido entre Godoy Cruz y Gimnasia y Esgrima La Plata, el entrenador del Lobo, Diego Maradona, se hospedó en el Hotel Fuente Mayor de Tunuyán. Allegados al Diez hicieron públicas las ganas de que el ex campeón del mundo conociera al histórico jugador del Blanquinegro: Víctor Legrotaglie, pero todo quedó trunco.

Según algunas versiones que se dieron a conocer, Maradona habría llegado muy cansado a la provincia y le habría expresado a la familia del "Víctor" que lo aguardaran para cenar. Esto no habría sido bien tomado por la familia Legrotaglie y después habrían emprendido el regreso a su hogar.

Sin embargo, en la conferencia de prensa, Diego Maradona brindó una explicación sobré qué pasó con su frustrado encuentro y expresó que "fue un gran jugador. No lo pedí porque no sé si vive acá o si vivía en algún otro lado. No puedo pedir cosas que no se puedan cumplir"