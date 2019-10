El Fondo Vitivinícola trabajará por la seguridad vial

Luego de las polémicas por los niveles de alcohol tolerados en la conducción, desde el Fondo Vitivinícola aseguran que la industria del vino busca formar parte de la solución y no del problema.

Bernardo Lanzilotta, del Fondo Vitivinícola, dialogó con CNN Radio Mendoza 91.7, y destacó: “Acabamos de firmar un acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial que nos compromete en la tarea de ser parte de la solución, ya que vamos a participar del programa ‘Amigos de la Movilidad y Seguridad Sustentable’. Creemos que desde el vino tenemos mucho para aportar para la solución de este tema".

“Este programa invita a todas las instituciones, ONG, entidades intermedias a hacerse parte del programa y en todo lo que se pueda colaborar seremos activos”, agregó. Lanzilotta destacó: “Cuando en la Argentina el consumo de vino era realmente alto, entre los 80 y 90 litros per cápita, no teníamos el problema del alcoholismo en la juventud. El alcoholismo en la juventud empezó cuando el consumo del vino se dejó y se cambió por otras bebidas alcohólicas. Actualmente estamos con un consumo mínimo de vino, estamos entre 10 y 20 litros per cápita, y vemos que las otras bebidas alcohólicas sí han subido muchísimo y es donde se ha producido el problema, tanto a los jóvenes que manejan como al resto de la sociedad. En la accidentología, las estadísticas nos dicen que entre 18% y 20% de los accidentes son por consumo de alcohol y vemos que en ningún caso ha ocurrido dentro del ámbito del vino, sino que ha sido salida del ámbito de los boliches. Si bien el vino es un producto que posee alcohol, es importante el consumo moderado y responsable”.

“A través del Fondo Vitivinícola, tenemos programas de educación, damos cursos y talleres a maestros y profesores de escuelas primarias y secundarias, en el programa ‘El Vino Hace Escuela’ y vamos a incorporar en este curso las charlas sobre el consumo responsables, así que seremos un vehículo importante en el programa ‘Amigos de la Movilidad Seguridad y Sustentable’”.