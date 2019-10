Aseguran que el GIRSU mejorará la vida de quienes viven de la basura

El oficialismo y la oposición vuelve al tironeo legislativo por la autorización de financiamiento de tres obras que se acordaron ser tratadas para después de las elecciones en la provincia. Una de ellas es la Planta de Tratamiento Final de Residuos Sólidos Urbanos, algo que arrojaría soluciones sociales para mucha gente que habita en la basura con sus hijos y obtener así trabajo formal y digno. Además se obtendrían energías limpias, como el biodiésel.

Dicen que para el proyecto están disponibles US$ 25 millones, un crédito que también en su momento fue gestionado por intendentes del Valle de Uco y del Norte provincial, monto que se podría perder si otros estados provinciales logran todos los requisitos que pide el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sobre esto, El Ciudadano entrevistó al presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, a quien se le preguntó en primera instancia cuándo se trataría la autorización de financiamiento: “Planteé ante todos los diputados en la Comisión de Labor Parlamentaria, que es necesario que se trate la autorización del financiamiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Un tema que atañe al medio ambiente, a la salud y al tratamiento de alternativas de energías limpias”.

–¿Similar actitud que asumieron algunos jefes comunales?

–Sí, es un pedido que ha sido reiterado por intendentes, como los del Valle de Uco, o el de Las Heras. Los primeros porque vienen haciendo gestiones ante el BID. Desde hace mucho tiempo y no merecen perder esos fondos, que ya están autorizados. A propósito, estuve con el Gobernador en las últimas horas y me reclamó este tratamiento”.

–¿Qué respondió la oposición?

–Cuando le recordé que había un acuerdo de partes para tratar este tema para después de las elecciones, el bloque justicialista me respondió que podría ser esta semana porque tiene otras preocupaciones y que está con elecciones nacionales”.

“Además desde bloque me reiteraron que quieren ver el estado de la deuda. Me imagino que si querían gobernar la provincia, habrán hecho un estudio pormenorizado de cuál es la situación de la deuda y de las cuentas públicas de la Provincia. Es increíble hablar nuevamente de esto, que se ha explicado infinidad de veces. Como el caso específico del financiamiento de la GIRSU, un préstamo a 25 años. ¿Quién sabe lo que sucederá con el dólar dentro de 20 años?”

–¿Cuáles son los montos y condiciones del crédito BID?

–Estamos hablando de US$ 25 millones para devolverlos en esos 25 años. El préstamo tiene cinco años de gracia, se encuadra en los denominados créditos blandos por los intereses muy bajos. Esto hace que sea una situación inmejorable para tomarlo”.

–¿No le suena rara la postura de la oposición?

–No sé si existe chicaneo político o desidia. Sí, creo que no les está interesando y no están entendiendo cuáles son las urgencias que tiene nuestra provincia. Deberían entender que la Planta de Tratamiento Final de los Residuos Sólidos Urbanos no se instala para un gobierno. Se debería mirar las intensas gestiones que sobre este asunto han hecho comunas justicialistas como Tunuyán y Maipú, entonces no se entiende esta posición.

–¿Se terminaron los plazos para que el BID otorgue el préstamo?

–Los plazos para recibir este préstamo no están concluidos. Lo que sucede es que a medida que Mendoza dilata la situación de recibirlo, será otra provincia la que reciba ese dinero, porque la plata la tiene el BID y quien llegue con toda la documentación que exige la entidad se la lleva. De ahí nuestro apuro. Pero también está algo más grave a tratar y por eso yo invitaría a la oposición a que conozcan el vaciadero de Las Heras. Ahí hay gente trabajando en condiciones deplorables, muchos niños y donde se encuentra de todo. Con la GIRSU mejoraríamos las condiciones de vida de esa gente, que es mucha y sobrevive en situación deplorable”.

–¿Por qué cree que todos no tienen la misma visión?

–Seguir dilatando el tratamiento es no atender un delicado problema social, donde se podría dar trabajo digno a muchas personas y existiría la generación de energía limpia, como el biogás. La semana que viene volverán los ministros del Poder Ejecutivo a pasar por esta Legislatura a explicar lo que en reiteradas oportunidades explicaron. Inmediatamente sacaremos despacho de comisión para que en recinto se trate la autorización de financiamiento. Se someterá a votación y ahí se verá el compromiso con esta planta.

“Si lo quieren ver por el lado político, el resultado de las últimas elecciones hablan de un respaldo de la gente hacia esta gestión y de la continuidad de la misma con la elección del intendente Rodolfo Suarez como el futuro gobernador. Listo, se terminó la cuestión de quién recibiría la obra y su pago. Ya no hay justificación para alguna dilación”.