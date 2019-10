Lucas Vicino se metió entre los 10 en su regreso a la Fórmula Renault

Lucas Vicino concretó su regreso a la Fórmula Renault 2.0 y lo hizo nada más y nada menos que luciendo el "1" en su auto, pero fundamentalmente ante su público, ya que la categoría escuela disputa la 9ª fecha del campeonato en el autódromo Ciudad de San Martín.



Con una unidad del Gabriel Werner Competición, Vicino fue parte de los dos entrenamientos donde se ubicó noveno y octavo respectivamente, a una diferencia de 1"015 del más veloz de la jornada.



El mendocino buscó familiarizarse rápidamente con el auto y lo logró, aunque penó con un flojo rendimiento de su motor, el cual buscarán mejorar de cara a la actividad de este sábado.



"Perdíamos mucho llegando a la curva 1 y en otros sectores de la pista, por lo cual le trasladamos la inquietud al motorista. Pero más allá de eso el auto funciona muy bien y creo que mañana podemos ser protagonistas", afirmó Lucas.





La jornada para Vicino no culminó allí, ya que después fue invitado por la categoría para subirse a un auto de Súper TC 2000 y ser parte de los habituales testeos que realiza la categoría.



"Me subí al Honda del Colo Rosso y la verdad que es un auto muy lindo. Hice todo lo que plantearon y de hecho por ejemplo nunca pude hacer la recta completa. Pero es importante para mi que me tengan en cuenta", agregó el también piloto de TC 2000.



Mateo Polakovich (Werner Competición) dominó las dos pruebas libres. Tobías Martínez (Litoral Group) e Isidoro Vezzaro (Werner Competición) fueron los escoltas.

Los otros dos mendocinos no tuvieron un arranque prometedor. Por el lado de Julián Módica, se ubicó en la 11ª colocación con el auto del LR Team; mienttras que el debutante Nicolás Palau sumó algunos inconvenientes con la máquina del Basco Racing Team y cayó a la 17ª posición.



La actividad para la FR 2.0 continuará este sábado con un ensayo oficial y desde las 11 será la clasificación. La carrera 1 se pondrá en marcha a las 15.55, a 15 vueltas o 25 minutos. El domingo se desarrollará la segunda final, desde las 11.05, también a 15 giros o 25 minutos.