Márquez tras el duro accidente: "Me quedé cinco segundos sin respiración"

Cuando quedaba seis minutos para que culmine la primera práctica del Gran Premio de Tailandia, válido por la 15ª fecha del MotoGP, Marc Márquez sufrió una pavorosa caída. Ocurrió en la curva 7, destrozando completamente la Honda RC213V y quedándose en el suelo por bastante tiempo.

Finalmente, y tras habérsele realizado distintos estudios, se constató que el español no sufrió fracturas, aunque sí algunos traumatismos. "Empecé bien el entrenamiento, pero luego tuve el accidente. Al llegar al centro médico ya me encontraba mejor pero los doctores decidieron hacerme más pruebas. Me duele todo el cuerpo. Hacía mucho tiempo que no tenía una caída tan fuerte", comenzó relatando quien busca su sexto título.

"Puede ser que fuera por un error mío o que la goma no estuviera lista, pero no iba demasiado rápido, eso seguro. Puede que fuera por la zona sucia de la pista", añadió.

Sobre su estado, el catalán que busca su sexto título admitió que tenía dolor, pero que no le afectó para poder afrontar la segunda tanda. "Lo que me duele más es la espalda, pero solo lo noté en las primeras vueltas de la segunda sesión. Me quedé cinco segundos sin respiración, pero para mí fueron como 20. En ese momento no sabía si me había lastimado o no. Ahí me asuste más", aseguró.

"Me siento bien con la moto, aunque evidentemente la caída cambió un poco los planes. No estoy al 100% porque me duele la espalda, el hombro y el pie, pero eso no será un problema", finalizó Márquez, quien por la tarde quedó 6º, a 0s487 de Fabio Quartararo (Yahama), el más veloz.