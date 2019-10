Para Guardiola, Gallardo es de lo mejor del mundo

El entrenador catalán Josep Guardiola elogió el trabajo de Marcelo Gallardo en River Plate y cuestionó su ausencia entre los nominados a los mejores del entrenadores del mundo elegidos por la FIFA.

"No entiendo cómo Gallardo no está nominado entre los mejores entrenadores del mundo, no solo por un año, sino por tanto tiempo", dijo Guardiola en una entrevista concedida a TNT Sports.

El DT de Manchester City de Inglaterra compitió en los premios The Best 2019 de la FIFA con el alemán Jürgen Klopp, quien resultó ganador, y el argentino Mauricio Pochettino.

PEP GUARDIOLA, EN EXCLUSIVA CON #TNTSPORTS 🔥 "No me explico que Gallardo no esté nominado a mejor DT del mundo", dijo el entrenador en #HalconesYPalomas pic.twitter.com/eUbW7aM5Tu — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 4, 2019

Gallardo, entrenador del último campeón de América y actual semifinalista de Copa Libertadores, no reunió los votos necesarios para compartir la terna.

"Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel de resultados, de darle consistencia año tras año. Se van jugadores, pero sigue estando. Hay cosas que no me explico mucho, en los nominados de entrenadores del año no está nunca, parece que solo existe Europa en el mundo", se quejó Guardiola.

Barcelona se lo lleva

La información que Barcelona está interesado en contratar a Marcelo Gallardo surgió en Argentina y ya tiene eco en España. El periodista Fernando Czyz, en TNT Sports, aseguró que el club catalán ya se comunicó con el Muñeco para decirle que era el apuntado a sentarse en el banco de suplentes en caso de que se produzca la salida de Ernesto Valverde.