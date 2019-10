El presidente Mauricio Macri defendió a su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de las críticas que le hizo la diputada Elisa Carrió y subrayó que "todo lo que ha hecho" el funcionario fue bajo su "conducción y liderazgo", por lo que ratificó la confianza que le tiene.

La socia fundadora de la alianza oficialista participó este jueves de un acto partidario en el Club Aráoz del barrio porteño de Palermo, donde apuntó directamente contra Frigerio, al afirmar: "Esconde muchas cosas. Nos entregó en toda la Nación".

En declaraciones a una radio de la localidad bonaerense de Bahía Blanca, adonde viajó para encabezar un nuevo acto proselitista, Macri aclaró que él y Carrió no tienen "las mismas opiniones sobre todos los temas" y agregó: "Ella tiene una visión, yo confío en Rogelio".

"Todo lo que Rogelio ha hecho ha sido bajo mi conducción y liderazgo, con lo cual estoy tranquilo", sentenció el Presidente y, ante la pregunta sobre por qué Carrió dijo que Frigerio los "entregó", respondió: "Debería preguntárselo a ella. No tengo esa interpretación. Creo que las PASO expresaron una situación dura que hemos vivido especialmente desde abril del año pasado".

De esta manera, Macri no sólo respaldó por primera vez al titular de la cartera política sino que como líder de Juntos por el Cambio desautorizó la lectura de su socia política respecto de la derrota del oficialismo en las elecciones primarias de agosto en casi todas las provincias del país.

Durante el acto del que participó este jueves por la noche Carrió había cuestionado la relación que Frigerio mantiene con los gobernadores peronistas que, según dijo, en la campaña para las PASO publicitaron obras públicas hechas por la Nación como propias.

"Frigerio esconde muchas cosas, a mí no me importa Frigerio. Nos entregó en toda la nación, así que no me importa. Porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno", disparó la diputada nacional. Luego remarcó que "las obras en todo el país pertenecen al gobierno nacional de Macri a través del Fondo de Infraestructura y todos los gobernadores convencieron a sus pueblos con ayuda de algunos de Cambiemos que esas obras no eran de Cambiemos, eran del PJ. ¡Qué se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición!".