Dos mendocinos llegan a Concordia para seguir peleando por el "1"

El fin de semana se llevará a cabo la 9ª fecha del campeonato de Turismo Pista en Concordia, Entre Ríos, donde dos pilotos mendocinos buscarán ser grandes protagonistas en la penúltima fecha de la temporada, donde están peleando por quedarse con "1".

Uno es Gonzalo Antolín, el campeón de la Clase 3, quien se juega una importante chance de ir por el bicampeonato, ya que está tercero en la tabla anual y llega con inmejorables chances de victoria, sin kilos de lastre y con un rendimiento superlativo del auto que luce el dígito mas bajo en esta especialidad.

“Llega la etapa de definiciones y nuevamente estamos con posibilidades de campeonato dentro de la competitiva categoría. La diferencia de puntos no es amplia y tenemos un gran funcionamiento del auto en cada fecha, aún cuando corrimos con lastre por performance. Llegamos con nuevos trabajos, repaso total de todo y el plus de haber descargado kilos en Oberá, donde terminamos con el auto entero y sumando puntos muy importantes que hoy son fundamentales para mantenernos con vida en esta etapa final”, señaló Gonzalo.

El sanrafaelino comenzará su actividad oficial el día viernes con entrenamientos y clasificación, el sábado con la tanda clasificatoria definitiva y las series y el domingo la gran final, la cual desde las 11 se verá en todo el país a través de la pantalla de Canal 13.

Danilo Gil también da pelea

Después de la infructuosa fecha anterior en Oberá, Danilo Gil llega a Concordia con el firme propósito de descontar puntos al líder en la lucha por alcanzar el campeonato de la Clase 2.

En el autódromo entrerriano el piloto mendocino ya corrió en la temporada anterior y pudo subir al podio. El oriundo de Guaymallén pretende seguir por la buena senda, con la cual ha cosechado buenos resultados que lo ubican en la tercera posición en el campeonato, con 169 puntos, a una diferencia de 21 unidades del líder del certamen, Luigi Melli.

Al mando del Chevrolet Corsa del Monti Chasis, intentará pelear bien arriba desde un primer momento, teniendo en cuenta que no quedan muchas alternativas si pretende llegar con chances claras a la última carrera. "Está pronosticado lluvia en gran parte del fin de semana y creo que eso emparejará a varios pilotos, pero la realidad es que si no podemos ganar tenemos que intentar sumar puntos fuertes. En este caso las estrategias no son muchas más que ir al frente, para poder llegar bien parados a la última fecha", afirmó Danilo.

La actividad de la Clase 2 comenzará este viernes con la disputa de dos entrenamientos; mientras que desde las 16.05 se desarrollará la primera clasificación. El sábado se realizará la segunda tanda clasificatoria y la disputa de las dos series, ambas a 6 vueltas, a las 14.40 y 15.10 respectivamente. Mientras que el domingo se disputará la final, desde las 10.10, a 12 vueltas o 30 minutos, con televisación de TyC Sports.

Cabe destacar que habrá otros tres mendocinos compitiendo en las distintas divisionales y se trata de Pablo Rossi, en la Clase 3; Tomás Vitar, en la Clase 2; y Nazareno Moscetta, en la Clase 1.