Mendoza está a un paso de adherir a la Ley Micaela

Luego de idas y vueltas, la Ley Micaela fue aprobada en Senadores y este miércoles se vota en Diputados.

El 7 de abril de 2017 fue encontrada asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) la joven Micaela García. Su cuerpo presentaba vejaciones y brutal ensañamiento que le provocaron su muerte. Para la comunidad entrerriana, como para el resto del país, se estaba frente a un femicidio.

Este hecho provocó la inmediata reacción de legisladores nacionales, que en el Congreso de la Nación sancionan la Ley 27.499 denominada Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria de Género a toda persona que integra los tres poderes del Estado argentino.

María José Sanz, diputada por la UCR, explicó qué aporte traerá esta adhesión para la provincia: “La ley Micaela García, que ya tiene casi un año en la nación, lo que busca es capacitar a todos los funcionarios y empleados de todos los niveles, sin distinción de rango, de los tres poderes del Estado provincial en este caso".

Todas las personas que trabajen en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, desde la mesa de entrada hasta los jueces de la Suprema Corte, y el gobernador, van a ser capacitados en todo lo que tiene que ver con género, perspectiva de género y cómo debe tratarse a las víctimas que sufren violencia.

En Mendoza, a diferencia del tratamiento a nivel nacional, los contenidos van a ser dirigidos por la Coordinación de Género y Diversidad. "Quien va a motorizar estas capacitaciones será el IPAP (Instituto Provincial de Administración Pública), a través del instituto de modernización del Estado", comentó Sanz.

“El proyecto ya tiene media sanción de senadores, ayer obtuvo dictamen de la comisión de Diputados y hoy hay un acuerdo de todos los grupos partidarios de votarlo. Lo que si tuvimos en cuenta para esta media sanción y que respetamos como venía del Senado, fue el trabajo que venían haciendo las senadoras que estaban a cargo del mismo con el papá de Micaela García. Eso nos pareció muy importante porque se podía hacer dictámenes de distintas formas, pero nos pareció importante respetar dentro de lo que legalmente corresponde a la voluntad de la familia de Micaela”, agregó.

Contó, además, que la Dirección de Género y Diversidad de la provincia ya está iniciando las capacitaciones. "Ya hay municipios que están capacitando a sus empleados municipales y algunos ministerios ya están siendo parte de estas capacitaciones. Aquellas personas que sean empleados de algún municipio y que ya hayan hecho por su cuenta alguna capacitación en violencia de género, pueden presentar su certificación ante la Dirección de Género y es quien va a evaluar si se han dado los contenidos correspondientes y van a ser habilitados para no hacer el curso".

Además, estas capacitaciones tienen carácter obligatorio. “La ley nacional dice que aquella persona que se niegue a recibir la capacitación, está incurriendo en una falta grave y que se iniciarán las acciones administrativas correspondientes, un sumario. No pueden no hacerla”, remarcó.

Por último, la diputada señaló cuál es el objetivo: “Fundamentalmente viendo lo que pasó con Micaela, Micaela no tendría que haberse cruzado nunca con Sebastián Warner, simplemente porque él ya estaba preso por dos violaciones y un juez decidió liberarlo antes de tiempo. Si el juez hubiese estado capacitado en violencia de género y en perspectiva de género, no hubiera cometido este error y hoy Micaela no estaría muerta. Estos son los cambios que debemos sustentar y que la provincia debe apropiarse”.

